Promozioni Amazon Music Unlimited: 4 mesi di musica gratis o quasi!

Non mancano le sorprese da parte di Amazon che anche quest’anno in occasione del Natale offre una sensazionale offerta per far provare il suo servizio musicale a tutti i nuovi utenti che desiderano sottoscrivere un’abbonamento ad Amazon Music Unlimited

Grazie alla nuova promozione di Amazon è possibile ascoltare per 4 mesi tutti i brani che si desiderano a soli 0,99€ ed è possibile disdire l’abbonamento in qualsiasi momento.

Promozioni Amazon Music Unlimited

Ma che cos’è Amazon Music Unlimited? E’ il servizio premium musicale digitale di Amazon che ti consente di accedere a più di 50 milioni di brani, inclusi i più recenti e famosi album, migliaia di playlist e stazioni radio.

Puoi riprodurre online o scaricare brani per l’ascolto offline senza interruzioni pubblicitarie. I clienti Amazon Music Unlimited hanno accesso all’esclusivo controllo vocale su dispositivi abilitati Alexa.

Amazon ha creato il proprio servizio musicale seguendo le orme della concorrenza, il servizio si avvicina moltissimo a quello offerto da Spotify e si avvicina alla qualità offerta da Apple Music ad un prezzo decisamente competitivo.

L’offerta consente l’accesso a numerosi privilegi rispetto agli altri servizi simili e con soli 0,99€ per quattro mesi è possibile avere:

Accesso illimitato a 50 milioni di brani: incluse le ultime uscite, gli artisti ed album più celebri e migliaia di playlist e stazioni radio

Musica nuova sempre: accesso immediato alle ultime uscite

Ascolto senza pubblicità: nessuna interruzione e alta qualità audio

Ascolto offline: scarica la tua musica preferita ed ascolta ovunque ti trovi

Ascolto senza mani con Alexa: incluse esclusive funzionalità per il controllo vocale

Per beneficiare della promozione Amazon Music Unlimited è necessario iscriversi al servizio dal 13 Novembre 2019 al 6 Gennaio 2020.

Per iscriversi ad Amazon Music Unlimited è necessario utilizzare una carta di credito valida ed è possibile disdire in qualsiasi momento:

Al termine del periodo dell’offerta limitata, l’abbonamento ad Amazon Music Unlimited prosegue al costo di €9,99 al mese. Il cliente può annullare l’abbonamento in qualsiasi momento dal suo account, modificando le relative impostazioni.

Per iscriversi e ricevere 4 mesi di musica senza limiti e senza pubblicità è possibile utilizzare il seguente LINK che porta direttamente alla pagina della promozione.