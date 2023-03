PS5 Pro, in via di sviluppo con lettore di dischi esterno

Secondo un recente rapporto di Tom Henderson di Inside Gaming, sembra che Sony stia sviluppando un aggiornamento di metà generazione per la sua PlayStation, denominato PS5 Pro.

Innanzitutto, sembra che Sony rilascerà una nuova versione della PS5 con un lettore di dischi rimovibile entro la fine di quest’anno per abbattere i costi di produzione.

PlayStation PS5 Pro: prezzo e caratteristiche

Tuttavia, la vera novità è la PS5 Pro, un’unità separata che potrebbe essere lanciata solo nel 2024. Inoltre, sembra che Sony non abbia intenzione di lanciare una PS6 prima del 2028.

Considerando le date di lancio delle precedenti console di Sony, la tempistica sembra essere coerente. Inoltre, è importante notare che i problemi di approvvigionamento che hanno afflitto la PS5 nei primi due anni di lancio stanno finalmente iniziando a diminuire.

Non ci sono dettagli specifici sulle caratteristiche della PS5 Pro, ma Mark Cerny di PlayStation ha suggerito un possibile aumento delle capacità di ray-tracing. Al di là di queste informazioni, le migliorie sulle prestazioni, velocità e qualità dei visivi sono solo ipotesi.

Tuttavia, è probabile che Sony rilascerà una versione più economica della PS5 senza lettore di dischi entro la fine dell’anno. Anche se non è ancora chiaro se ci saranno diverse versioni della PS5 Pro, una cosa è certa: non supererà i $500.

In sintesi, sembra che Sony abbia in serbo alcune interessanti novità per gli appassionati di PlayStation nei prossimi anni, una di queste potrebbe essere presentata già a Novembre 2023, sempre tenendo conto della sua roadmap degli anni passati.

Via