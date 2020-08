PUBG Mobile supporta i 90 fps sugli OnePlus 8, 8 PRO, 7T, 7T Pro e 7 Pro

Se possedete un OnePlus 8, 8 Pro, 7T, 7T Pro o 7 Pro adesso l’ultima versione di PUBG Mobile supporta il gameplay a 90 fps per un esperienza ancora più fluida.

Se siete appassionati di videogames, soprattutto i Battle royale, vi segnaliamo che l’ultima versione di PUBG Mobile ha implementato il supporto al gameplay a 90 fotogrammi al secondo.

PUBG Mobile implementa la nuova modalità Smooth a 90fps sugli OnePlus 8, 8 PRo, 7T, 7T Pro e 7 Pro

Non si tratta di una novità assoluta, dato che l’app era stata già aggiornata con questa funzionalità per la versione scaricabile in Asia, ma da oggi tale possibilità è stata implementata pure nella versione Globale.

Bisogna però sottolineare che PUBG Mobile ha di fatto siglato un accordo con OnePLus, dato che la nuova modalità a 90 fps sarà limitata a specifici smartphone fino al 6 settembre 2020.

Infatti solo gli OnePlus 8, 8 Pro, 7T, 7T Pro e 7 Pro potranno abilitare nel menù impostazioni la nuova modalità Smooth a 90 fps.

Dopo il 6 settembre 2020 l’applicazione supporterà un maggior numero di smartphone che ovviamente rispetteranno determinati requisiti hardware.

Va inoltre specificato che PUGB Mobile non specifica quali sono i cambiamenti dal punto di vista grafico nella nuova modalità Smooth a 90 fps.

E’ infatti probabile che l’applicazione ridurrà alcuni dettagli grafici per permettere ai dispositivi mobili di raggiungere i 90 fps e mantenerli costanti durante le sessioni di gioco, senza surriscaldare gli smartphone.

Dovrebbe essere la stessa soluzione già adottata da Fortnite Mobile per garantire la modalità a 90 Fps sugli OnePlus 8 e 8 Pro.

Se possedete uno di questi smartphone, vi invitiamo a provare a scaricare l’applicazione ufficiale tramite il Google Play Store.

Fonte: Via