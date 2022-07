Realme 7 Pro e 8 Pro si aggiornano ad Android 12 con Realme UI 3.0 stabile

Realme 7 Pro e 8 Pro hanno iniziato a ricevere l’aggiornamento ad Android 12 con interfaccia Realme UI 3.0 stabile: ecco i dettagli sulle novità.

Se possedete un Realme 7 Pro o la versione successiva 8 Pro dovreste iniziare a ricevere tra poco la notifica di aggiornamento dato che è arrivato il nuovo software Realme UI 3.0.

La Realme UI 3.0 è basata sul sistema operativo Android 12, quindi l’ultimo disponibile al momento.

Realme 7 Pro e 8 Pro si aggiornano ad Android 12: ecco i dettagli da conoscere

Per ricevere l’aggiornamento i Realme 7 Pro devono aver installato in precedenza la versione firmware RMX2170_11.C.30 o RMX2170_11.C.32.

Invece i Realme 8 Pro si aggiorneranno se avranno installato almeno la versione firmware RMX3081_11.A.47 o RMX3081_11.A.48.

Se rispettate questi requisiti minimi, l’aggiornamento Android 12 arriverà tramite la classica modalità OTA (over the air) con il firmware seriale RMX2170_11.F.16 per il modello 7 Pro, e il firmware seriale RMX3081_11.C.18 per il modello 8 Pro.

Essendo aggiornamenti rilasciati in maniera graduale, potrebbero volerci anche una o due settimane prima che tutti gli smartphone coinvolti ricevano la notifica di aggiornamento.

Vi consigliamo quindi di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica di aggiornamento, prima di installare il nuovo software è consigliabile:

Effettuare un backup completo, o almeno dei dati più importanti, del telefono Liberare spazio nella memoria interna: 4-5GB di spazio sono sufficienti Iniziare a scaricare e poi installare il nuovo software solo se la batteria dello smartphone ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%

Quali sono le novità della Realme UI 3.0 basata su Android 12 per i Realme 7 Pro e 8 Pro?

Questo è il change-log ufficiale dei nuovi firmware (tradotti) identico per entrambi gli smartphone:

Nuovo design

Il nuovissimo design, che enfatizza il senso dello spazio, offre un’esperienza visiva e interattiva semplice, pulita e confortevole.

Rinnova il layout della pagina in base al principio della riduzione del rumore visivo e della spaziatura degli elementi e assegna la priorità alle informazioni con colori diversi per far risaltare le informazioni chiave.

Ridisegna le icone utilizzando nuovi materiali per dare maggiore profondità e un maggiore senso di spazio e consistenza alle icone.

Ottimizza Quantum Animation Engine: Quantum Animation Engine 3.0 implementa il concetto di massa per rendere le animazioni più realistiche e ottimizza più di 300 animazioni per offrire un’esperienza utente più naturale.

Convenienza ed efficienza

FlexDrop è stato rinominato Flexible Windows ed è ottimizzato:

– Ottimizza il metodo di commutazione delle finestre mobili tra diverse dimensioni.

– Ora puoi trascinare un file da I miei file o una foto dall’app Foto in una finestra mobile.

Prestazione

Aggiunge Avvio rapido, una funzione che rileva le app che usi di frequente e le precarica in modo da poterle aprire rapidamente.

Aggiunto un grafico per visualizzare l’utilizzo della batteria.

Migliora la reattività di accensione o spegnimento Wi-Fi, Bluetooth, modalità aereo.

Giochi

Nelle scene di combattimento di squadra, i giochi funzionano in modo più fluido a un frame rate stabile.

Riduce il carico medio della CPU e riduce l’utilizzo della batteria.

Telecamera

È ora possibile decidere quali modalità della fotocamera vengono visualizzate sulla barra dei menu e in quale ordine vengono visualizzate.

È ora possibile trascinare il dispositivo di scorrimento dello zoom per ingrandire o rimpicciolire senza problemi durante la ripresa di un video utilizzando la fotocamera posteriore.

Sistema

• Ottimizza l’algoritmo di luminosità automatica per adattare la luminosità dello schermo a più scene per un’esperienza di lettura dello schermo confortevole.

Accessibilità

• Ottimizza l’accessibilità:

– Aggiunge elementi visivi alle istruzioni di testo per una comprensione intuitiva delle funzioni di accessibilità.

– Ottimizza la categorizzazione delle funzioni raggruppandole in vista, udito, azioni interattive e generali.

– TalkBack supporta più app di sistema tra cui Foto, Telefono, Posta e Calendario.

Fonte: Forum Ufficiale Realme 1 e 2