Realme 8i arriva in Italia: prezzo e caratteristiche

Ufficiali anche in Italia i nuovi smartphone android Realme 8i: ecco il prezzo di vendita e le caratteristiche hardware principali.

Realme, il secondo marchio di Oppo, sta ampliando mese dopo mese il suo parco smartphone che vengono venduti ufficialmente anche in Italia: oggi è stato annunciato il nuovo Realme 8i

Il dispositivo ha un prezzo di vendita base inferiore ai 200 euro ed utilizza la tecnologia mobile 4G.

Realme 8i: le principali caratteristiche hardware e il prezzo di vendita in Italia

Lo smartphone si presenta con un display LCD IPS da 6.6 pollici di diagonale, risoluzione FHD+ (2412 x 1080 pixel), formato 20:9, frequenza di aggiornamento a 120Hz e una luminosità massima di 600 nits.

La scocca in plastica ha dimensioni pari a 164.1 x 75.5 x 8.5 mm per un peso complessivo di 194 grammi, e sarà venduta nei colori Space Black e Stellar Purple.

Al suo interno il Realme 8i monta il chipset Octa-core Mediatek Helio G96 ( processo produttivo 12 nm) con GPU Mali-G57 MC2.

Il telefono esce in due varianti di memoria, che ne determinano pure il prezzo:

versione 4GB di ram LPDDR4 e 64GB di rom UFS 2.1 a 199 euro;

versione 4GB di ram LPDDR4 e 128GB di rom UFS 2.1 a 219 euro.

Lato multimediale troviamo la fotocamera anteriore da 16 MP, apertura lenti f/2.1,, 1/3.0″, 1.0µm nel forellino del display in alto a sinistra.

Invece sulla scocca posteriore troviamo la tripla fotocamera composta da:

Sensore principale da 50 MP, f/1,8, 26 mm (largo), 1/2,76″, 0,64 µm, PDAF; Macro 2 MP, f/2,4; Profondità 2 MP, f/2,4.

Il telefono è in grado di registrare video a 1080p e non in 4K.

A livello di batteria troviamo un unità da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo fino a 18W.

Invece la connettività offre il dual sim LTE 4G, lo scanner per le impronte laterali montato sulla scocca laterale, il Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, il Bluetooth 5.1, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, jack da 3.5mm per le cuffie, porta USB Type C.

Come sistema operativo il Realme 8i debutta con Android 11 e interfaccia personalizzata Realme UI 2.0.