Realme GT 7 Pro con Snapdragon 8 Elite: prezzo tagliato di 340 euro

Il Realme GT 7 Pro con il nuovo chipset Snapdragon 8 Elite si taglia subito il prezzo: il coupon vi fa risparmiare 340 euro rispetto al prezzo di listino ufficiale.

Tra gli smartphone Android che escono con il nuovo chipset Snapdragon 8 Elite (il top di quest’anno e fino a fine 2025) c’è il Realme GT 7 Pro.

Il suo debutto in Italia l’ha fatto con un prezzo di vendita al lancio pari a 1099 euro per la versione 12-512GB.

Sfruttando la promo il prezzo di questo smartphone scende di molto: sono effettivamente 340 euro di risparmio.

Realme GT 7 Pro 12-512GB in offerta: taglio al prezzo di 340 euro

Pro e contro: scopriamo meglio il Realme GT 7 Pro

Cerchiamo di riassumere i punti di forza e le mancanze di questo smartphone per capire se rispetta le vostre esigenze.

PRO:

Qualità costruttiva con materiali premium grazie alla scocca in metallo con rifinitura in vetro sul posteriore

Certificazione IP69 contro acqua e sporcizia in generale: è possibile fare foto anche sott’acqua

Display LTPO AMOLED da 6.78 pollici, frequenza di aggiornamento a 120Hz, risoluzione 1.5K 2780 x 1264 pixel, supporto HDR10+ e Dolby Vision, luminosità di picco su tutto il display di 2000 nit.

Durata della batteria da 6500 mAh eccellente con supporto alla ricarica rapida veloce da 120W

Qualcomm Snapdragon 8 Elite: il miglior chipset per smartphone Android al momento disponibile sul mercato (oltre il 30% più veloce dello Snapdragon 8 Gen 3)

Memoria ram LPDDR5X e memoria interna UFS 4.0

Comparto fotografico generale completo (grazie anche al Teleobbiettivo) con qualità fotografica buona per un top di gamma

Supporto Al Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, scanner per le impronte digitali sotto il display con tecnologia ultrasonica

Esce con Android 15 e supporta le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale di Google Gemini

Contro:

Non c’è nessun caricabatterie nella confezione

Assenza del jack da 3.5mm e dello slot per microSD

La fotocamera ultra grandangolare ha una qualità generale solo giusto più che sufficiente per la fascia di prezzo

Fotocamera selfie sotto le aspettative

La stabilizzazione video giusto più che sufficiente per la categoria

Assente il supporto alla eSim

“Solo” 4 anni di aggiornamenti garantiti, parte con Android 15 e arriverà ad Android 18-19 (competitori come Samsung e Google Pixel fanno meglio)

Il Realme GT 7 Pro di fatto offre un buon equilibrio tra prestazioni e qualità generale e con lo sconto potrebbe essere un buon acquisto considerato che è uscito da poco.

Realme GT 7 Pro l’offerta: ecco i dettagli

Adesso potete acquistare il Realme GT 7 Pro versione 12-512GB al prezzo di 759,99 euro IVA e spedizione inclusa (VS 1099 euro listino) utilizzando il codice Coupon PSPRNOV24 nei seguenti colori:

Colore Arancione tramite il LINK https://ebay.us/ag2JJD

tramite il LINK https://ebay.us/ag2JJD Colore Grigio tramite il LINK https://ebay.us/4j21Sf

In qualità di Affiliato Ebay io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei dai link pubblicati, prezzi e disponibilità potrebbero variare nel tempo

Per fare un confronto di prezzi la versione 12-512GB può essere acquistata su Amazon al prezzo di 899 euro IVA e spedizione inclusa con prime:

Colore Arancione tramite il LINK https://amzn.to/3D2v0M0

tramite il LINK https://amzn.to/3D2v0M0 Colore Grigio tramite il LINK https://amzn.to/4eLl6LV

In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei dai link pubblicati, prezzi e disponibilità potrebbero variare nel tempo

Dettagli sui dispositivi, garanzia, spedizione e coupon

Tutti gli smartphone in questione sono NO BRAND, quindi non ci sono applicazioni installate nel software da parte degli operatori telefonici.

I dispositivi sono ITA, ovvero ha rom ufficiale con aggiornamenti OTA, ci sono i servizi e le applicazioni Google già installate, c’è il supporto al multilingua (italiano compreso).

E’ spedito da magazzino ITALIA con consegna stimata in 5-7 giorni lavorativi con corriere.

La garanzia è quella di 2 anni da parte di Realme Europa e di due anni da parte del rivenditore italiano.

Oltre a questo l’acquirente ha tempo 30 giorni per effettuare un eventuale rimborso/reso, e il venditore paga le spese di spedizione per la restituzione dell’oggetto.

Dettagli sul coupon:

Codice coupon: PSPRNOV24

Valore coupon: fino a 40 euro a seconda della spesa

Numero utilizzi: 2 per ogni utente

Fine: 8 dicembre 2024 ore 23:59

