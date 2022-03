Realme GT Neo 2 si aggiorna ad Android 12 con Realme UI 3.0: le novità

Disponibile l’aggiornamento ad Android 12 con interfaccia Realme UI 3.0 per il Realme GT Neo 2: ecco le novità elencate dal change-log ufficiale.

Dopo un periodo più o meno lungo di beta testing, oggi abbiamo la conferma che il secondo marchio di Oppo, Realme, sta rilasciando l’aggiornamento Android 12 per il modello GT Neo 2.

Realme GT Neo 2 si aggiorna ad Android 12: ecco i dettagli da conoscere sulla novità

Per la precisione si sta diffondendo il firmware seriale RMX3370_11.A.08 tramite la classica modalità OTA (over the air).

Il firmware oltre ad apportare Android 12 installa pure la nuova interfaccia Realme UI 3.0.

Al momento l’aggiornamento è in diffusione in maniera graduale ad un ristretto numero di utenti.

Se tutto andrà bene, non si presenteranno bugs evidenti, il rilascio a livello internazionale inizierà tra pochi giorni.

Vi consigliamo quindi di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti del vostro Realme GT Neo 2 che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quali sono le novità introdotte dalla Realme UI 3.0 basata su Android 12?

Questo è il change-log ufficiale delle novità che potrete notare sul vostro GT Neo 2 dopo aver effettuato l’aggiornamento:

Design interfaccia

Il nuovissimo design, che enfatizza il senso dello spazio, offre un’esperienza visiva e interattiva semplice, pulita e confortevole.

Rinnovato il layout della pagina in base al principio della riduzione del rumore visivo e della spaziatura degli elementi e assegna la priorità alle informazioni con colori diversi per far risaltare le informazioni chiave.

Ridisegnate le icone utilizzando nuovi materiali per dare maggiore profondità e un maggiore senso di spazio e consistenza alle icone.

Ottimizzata la Quantum Animation Engine: Quantum Animation Engine 3.0 implementa il concetto di massa per rendere le animazioni più realistiche e ottimizza più di 300 animazioni per offrire un’esperienza utente più naturale.

Display sempre attivo più creativo: aggiunge realmeow e silhouette ritratto per consentirti di esprimerti liberamente.

Ottimizzazioni ed efficienza

Aggiunto “Streaming in background”: le app in modalità streaming in background continuano a riprodurre l’audio di un video quando le lasci o blocchi il telefono.

FlexDrop è stato rinominato Flexible Windows ed è ottimizzato.

Ottimizzato il metodo di commutazione delle finestre mobili tra dimensioni diverse.

Ora puoi trascinare un file da I miei file o una foto dall’app Foto in una finestra mobile.

Sicurezza e privacy

Le funzioni relative alla privacy, tra cui la protezione della privacy, le password e le chiamate di emergenza, sono ora disponibili in Phone Manager.

Ottimizzate le regole di blocco dello spam: aggiunge una regola per bloccare i messaggi MMS.

Prestazione

Aggiunto Avvio rapido, una funzione che rileva le app che usi di frequente e le precarica in modo da poterle aprire rapidamente.

Aggiunto un grafico per visualizzare l’utilizzo della batteria.

Migliorata la reattività di attivazione o disattivazione di Wi-Fi, Bluetooth, modalità aereo e NFC.

Giochi

Nelle scene di combattimento di squadra, i giochi funzionano in modo più fluido a un frame rate stabile.

Ridotto il carico medio della CPU e riduce l’utilizzo della batteria.

Telecamera

È ora possibile decidere quali modalità della fotocamera vengono visualizzate sulla barra dei menu e in quale ordine vengono visualizzate.

È ora possibile trascinare il dispositivo di scorrimento dello zoom per ingrandire o rimpicciolire senza problemi durante la ripresa di un video utilizzando la fotocamera posteriore.

Sistema

Ottimizzato l’algoritmo di luminosità automatica per adattare la luminosità dello schermo a più scene per un’esperienza di lettura dello schermo confortevole.

Accessibilità

Aggiunti elementi visivi alle istruzioni di testo per una comprensione intuitiva delle funzioni di accessibilità.

Ottimizzata la categorizzazione delle funzioni raggruppandole in vista, udito, azioni interattive e generali.

TalkBack supporta più app di sistema tra cui Foto, Telefoni, Posta e Calendario.

Fonte: Via