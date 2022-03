Realme GT Neo 3 con la ricarica rapida a 150W: un primo video dimostrativo

Con il prossimo Realme GT Neo 3 il secondo marchio di Oppo introdurrà la ricarica rapida UltraDart da 150W: ecco un primo video dimostrativo ufficiale.

Durante il MWC 2022 OPPO e Realme hanno annunciato l’arrivo di nuove tecnologie di ricarica rapida via cavo con velocità dai 100 ai 150W.

Realme GT Neo 3 avrà la ricarica rapida a 150W: un video ufficiale lo conferma

Realme più nello specifico ha annunciato la sua UltraDart 150W che arriverà sul mercato con il prossimo GT Neo 3.

Nonostante il Realme GT Neo 3 non sia ancora ufficiale, ma pare che lo sarà molto presto, l’azienda cinese ha mostrato un video pubblicitario dove si evidenzia la velocità di ricarica della nuova tecnologia:

La batteria del prossimo GT Neo 3, non sappiamo la sua potenza ma si desume intorno ai 5000 mAh, viene ricaricata da zero al 50% in appena 5 minuti.

Se siete preoccupati sul fatto che le ricariche rapide possono danneggiare nel breve periodo la batteria, Realme risponde con un dato ufficiale.

Secondo la società asiatica con la tecnologia UltraDart 150W, la batteria manterrà l’80% della sua capacità anche dopo oltre 1000 cicli di ricarica completi (da zero a cento).

Più o meno sulla carta potete ricaricare due volte e mezzo al giorno la batteria del dispositivo per circa 3 anni senza perdere troppa autonomia.

La gestione della ricarica rapida sarà affidata secondo rumors al chipset Mediatek Dimensity 8100, chipset che deve essere ancora annunciato.

Vi ricordo infine che proprio ieri sono stati annunciati pure i nuovi Realme GT 2 e GT 2 Pro, i top di gamma rispettivamente con Snapdragon 888 e Snapdragon Gen 1.

