Realme Pad si aggiornerà ad Android 12: adesso è scontato a meno di 200 euro con coupon!

Il nuovo tablet di fascia media Realme Pad alla fine si aggiornerà anche ad Android 12: ecco dove potete trovarlo scontato a meno di 200 euro spedito!

Il tablet Realme Pad annunciato da Oppo a settembre dello scorso anno con sistema operativo Android 11 alla fine si potrà aggiornare anche ad Android 12 aumentandone di fatto la sua vita utile.

I tempi di attesa saranno però un po’ lunghi.

Realme Pad si aggiornerà ad Android 12 ecco la conferma (e data): dove trovarlo scontato?

Secondo quanto affermato dall’azienda cinese il tablet dovrebbe iniziare ad aggiornarsi ad Android 12 solo a partire dal terzo trimestre 2022, ovvero in una data compresa tra luglio e settembre 2022.

Confermato Android 12, alcuni si potrebbero chiedere: sarà aggiornato pure ad Android 13?

Sfortunatamente al momento Oppo non ha ancora rilasciato informazioni in merito, quindi non sappiamo rispondervi con certezza.

Il Tablet comunque gode di 3 anni di aggiornamenti di sicurezza garantiti, quindi c’è sempre una possibilità che il dispositivo riceva pure due aggiornamenti del sistema operativo.

Ecco dove acquistare il Realme Pad con un interessante sconto da Italia

Se siete interessanti a questo tablet di fascia media, che ha un prezzo di listino ufficiale di 259 euro, vi segnaliamo che è acquistabile con uno sconto superiore a 60 euro.

Infatti il Realme Pad da 4GB di ram e 64GB di memoria interna è acquistabile al prezzo scontato di 198,90 euro (spedito) utilizzando il codice coupon PIT10PERTE2022 e seguendo questo LINK https://ebay.us/zfSu6v.

La spedizione del tablet avviene da magazzino Italia, con consegna prevista in 3-5 giorni lavorativi tramite corriere.

Dal punto di vista della garanzia, ci sono 2 anni di garanzia Italia (direttamente dal produttore) e inoltre l’acquirente ha a disposizione 30 giorni per il rimborso, anche se deve pagare le eventuali spese di restituzione.

Non conoscete le caratteristiche hardware principali del Realme Pad? Ecco un riassunto:

Display LCD IPS da 10.4 pollici di diagonale con risoluzione 2000 x 1200 pixel;

Chipset Mediatek MT6769V/CU Helio G80 (Octa-Core) con GPU Mali-G52 MC2;

4GB di ram e 64GB di memoria interna espandibile con microSD;

Fotocamera posteriore ad 8MP;

Fotocamera anteriore da 8MP;

Quattro altoparlanti

Batteria interna da 7100 mAh con supporto alla ricarica rapida a 18W;

Wifi AC Dual Band, Bluetooth 5, A-GPS, GLONASS, BDS, Porta USB Type C, Jack da 3.5mm;

Dimensioni pari a 246.1 x 155.9 x 6.9 mm con scocca in alluminio e peso di 440 grammi.