Realme Pad X ufficiale: il nuovo tablet con Snapdragon 695 e display 2K

Ufficializzato in Cina il nuovo Realme Pad X che si presenta con chipset rinnovato, un display dall’ottima risoluzione e un prezzo di vendita decisamente aggressivo.

Nel panorama dei tablet Realme punta su un nuovo prodotto con caratteristiche hardware superiori rispetto ai suoi primi Realme Pad e Pad Mini.

Stiamo parlando del nuovo Realme Pad X.

Realme Pad X ufficiale: prezzo e caratteristiche

Display, processore, Multimedialità

Il tablet si presenta con un display LCD IPS da 11 pollici di diagonale con risoluzione 2K (2048 x 1200 pixel), frequenza di aggiornamento a 60Hz e luminosità massima di 450 nit.

Il prodotto supporta pure una penna sensibile alla pressione che viene venduto separatamente come optional.

Al suo interno l’azienda cinese ha scelto il chipset Snapdragon 695, un Octa-Core con processo produttivo 6 nm e GPU GPU Adreno 619.

Al momento è stata annunciata solo la versione Wifi, ma considerato che il chipset supporta anche la connettività mobile 5G potrebbe arrivare pure una variante con questa caratteristica.

Il chipset vien abbinato a 4GB/6GB RAM e a 64-128 GB di memoria interna che risulta espandibile grazie al supporto per le schede MicroSD.

La multimedialità prevede una fotocamera principale da 13MP, e una fotocamera anteriore con grandangolo (105 gradi) da 8MP.

La scocca spessa appena 7,1 mm e pesante soli 499 grammi, incorpora Quattro altoparlanti (uno per ogni lato) con supporto alla tecnologia Dolby Atmos e all’audio in alta definizione.

Connettività, batteria, sistema operativo

La connettività per il modello annunciato prevede il Wi-Fi dual band, il Bluetooth 5.0 e la porta Usb Type C.

Non viene segnalato il GPS, ma non sappiamo se è una dimenticanza lato comunicazione o proprio il tablet non lo monta.

Infine il Realme Pad X viene alimentato da una buona batteria da 8340 mAh che supporta la ricarica rapida via cavo fino a 33W.

Fortunatamente il Caricabatterie rapido da 33 W si trova già all’interno della confezione.

Lato software troviamo la Realme UI 3.0 ottimizzata per Pad basata sul sistema operativo Android 12.

Disponibilità, prezzo in Cina

Il tablet viene commercializzato in Cina a partire dal 31 maggio 2022 nei colori verde fluorescente, blu mare e grigio stella.

Dal punto di vista del prezzi, si parte da 1299 Yuan (circa 180 euro) per la versione 4-64GB, e si sale a 1599 Yuan (221 euro) per la versione top 6-128GB di memoria.

Al momento nessuna informazione sulla disponibilità in campo internazionale, quindi anche per la commercializzazione in Europa/Italia.