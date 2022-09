Realme UI 4.0 basata su Android 13: gli smartphone e le date degli aggiornamenti

Quando e quali smartphone saranno aggiornati alla Realme UI 4.0 basata su Android 13? Ecco la prima road-map ufficiale dell’azienda cinese: i dettagli.

Precedenti informazioni suggerivano che l’aggiornamento all’interfaccia Realme UI 4.0 basata sul sistema operativo Android 13 sarebbe iniziato a partire dal mese di settembre di quest’anno.

Aggiornamento Realme UI 4.0 basato su Android 13: ecco una road map ufficiosa con gli smartphone e le date

Oggi abbiamo la prima conferma di quali smartphone e quando riceveranno l’aggiornamento da parte di Realme.

Va sottolineato che questa lista al momento sembra riguardare solo i dispositivi commercializzati in Cina, quindi per quelli venduti in Europa i tempi di attesa potrebbero essere più lunghi.

Inoltre l’azienda cinese non ha ancora rilasciato nessun comunicato ufficiale, quindi vi preghiamo di prendere tutti queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

L’aggiornamento ad Android 13 con Realme UI 4.0 sarebbe dovuto iniziare a fine agosto 2022 con il Realme GT2 Pro, ma pare che già ci sia stata una leggera posticipazione.

Durante il mese di settembre 2022 l’aggiornamento dovrebbe arrivare per i:

Realme GT2

Realme GT Neo3 150W

Realme GT Neo3

Realme GT Neo3 Naruto

A seguire entro la fine di ottobre 2022 Android 13 arriverebbe sui:

Realme GT2 Explorer Master

Realme Q5 Carnival

Realme Q5 Pro

Realme Q5

Realme GT Explorer Master

Entro la fine di novembre 2022 toccherebbe al Realme GT 5G, mentre entro la fine di dicembre 2022 si aggiornerebbero alla UI 4.0 i:

Realme GT Neo2

Realme GT Neo2 Dragonball

Realme GT Neo Flash

Realme GT Neo

Questa è una prima lista di smartphone, infatti a partire dal primo trimestre 2023 Android 13 con Realme UI 4.0 arriverà anche su altri telefonini che al momento però non vengono ancora specificati.

Fonte: Via