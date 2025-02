Realme Ultra e 14 Pro (+) saranno presentati al MWC 2025 per l’Europa

Realme ha annunciato l’arrivo di uno nuovo smartphone Ultra e delle versioni globali dei Realme 14 Pro (+) che saranno presentati durante il MWC 2025.

Ufficialmente la serie Realme 14 Pro(+) è stata ufficializzata in Cina e in India ma non ancora, almeno sulla carta, in Europa e in altri paesi del mondo.

L’annuncio di questa nuova serie 14 e di un nuovo smartphone “Ultra” avverrà durante il MWC 2025.

Realme 14 Pro(+) e Realme Ultra saranno annunciati al MWC 2025 per il mercato europeo

Durante il MWC 2025 che si terrà a Barcellona (Spagna) dal 3 al 6 marzo 2025 potremo avere tutte le indicazioni sulle versioni globali dei Realme 14 Pro e 14 Pro+, che di fatto saranno i successori degli attuali Realme 13 Pro e 13 Pro+ già commercializzati in Italia da alcuni mesi.

Ma la novità sarà sicuramente il presunto nuovo smartphone top di gamma, un così detto Realme Ultra, che sulla carta dovrebbe puntare a fare concorrenza diretta ai migliori camera-phone in arrivo o già commercializzati.

Infatti l’azienda cinese ha rilasciato un comunicato stampa ufficiale, affermando che il “nuovo dispositivo utilizza un sensore più grande di quelli dei modelli di punta”, senza però menzionare a quali modelli si riferisce.

Secondo noi Realme sta facendo riferimento ai Galaxy S25 Ultra, Honor Magic 7 Pro, Oppo Find X8 Pro e e ai prossimi Xiaomi 15 Ultra.

Non ci resta quindi che aspettare ancora qualche giorno per conoscere più dettagli sul questo Realme Ultra, e di che cosa sarà capace.

Per adesso vi ricordo che il Realme GT 7 Pro con chipset Snapdragon 8 Elite è segnalato in offerta sul nostro Canale Telegram Hwbrain con uno sconto che arriva fino a 300 euro rispetto al prezzo di listino.

