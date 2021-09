Redmi 10 arriva in Italia: prezzo di listino ufficiale sullo Xiaomi Store

Xiaomi ufficializza sul proprio store Italia l’arrivo dei nuovi Redmi 10: ecco il prezzo di vendita di listino e i colori nelle due varianti di memoria disponibili.

Circa una decina di giorni fa Xiaomi ha presentato a livello Globale il successore del Redmi 9, ovvero il Redmi 10.

Oggi abbiamo la certezza che lo smartphone sarà commercializzato pure in Italia a partire dal 14 settembre 2021.

Redmi 10 caratteristiche, prezzo di vendita Xiaomi Store e colori disponibili in Italia

Prezzo, colori e versioni di memoria

Il Redmi 10 arriverà da noi un due varianti di memoria, nei seguenti colori e a questi prezzi di listino:

Versione 4GB di ram e 64GB di rom al prezzo di 199,90 euro nei colori grigio, bianco e blu;

variante con 4GB di ram e 128GB di rom al prezzo di 229,90 euro nei colori grigio, bianco e blu.

Multimedialità

Rispetto al Redmi 9, il Redmi 10 apporta importanti miglioramenti lato multimediale.

Infatti il nuovo modello numero 10 utilizza un sensore principale da 50MP f/1.8, PDAF.

Al sensore principale vengono affiancati:

8 MP, f/2.2, 120˚ Ultra Grandangolare;

2 MP, f/2.4 Macro

2 MP, f/2.4 Profondità.

Invece la fotocamera anteriore, posizionata nel forellino in alto al centro del display, ha un sensore da 8MP.

L’audio sembra essere buono considerata la presenza degli altoparlanti stereo, e c’è il classico jack da 3.5mm per le cuffie.

Display e design

Il display è un unità LCD IPS da 6.5 pollici di diagonale con risoluzione nativa FHD+, formato 20:9 e frequenza di aggiornamento a 90Hz.

Troviamo il vetro protettivo Gorilla Glass 3 per il pannello, mentre la scocca posteriore in plastica ha dimensioni pari a 162 x 75.5 x 8.9 mm per 181 grammi di peso.

Processore e memoria

Al suo interno Xiaomi ha deciso di utilizzare il chipset MediaTek Helio G88 (Octa-Core con processo produttivo a 12nm) abbinato alla GPU Mali-G52 MC2.

La memoria interna è espandibile con microSD.

Batteria, connettività e sistema operativo

Lo smartphone viene alimentato da una batteria interna da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo a 18W, e la ricarica inversa a 9W.

A livello di connettività troviamo il supporto LTE 4G Dual sim, il Bluetooth 5.1, lo scanner per le impronte digitali posizionato sulla scocca laterale, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, Wifi AC Dual Band, porta ad infrarossi, chipset NFC, porta Type C.

Infine come sistema operativo il Redmi 10 si presenta sul mercato con Android 11 e interfaccia personalizzata MIUI 12.5.