Redmi 12 5G in arrivo in Europa? E’ il Redmi Note 12R in versione Globale

Il Redmi Note 12R annunciato pochi giorni fa in Cina verrà commercializzato in Europa probabilmente con il nome commerciale di Redmi 12 5G: i dettagli.

Xiaomi di recente ha presentato in Cina un nuovo smartphone 5G economico che sulla carta potrebbe arrivare pure da noi.

Stiamo parlando del Redmi Note 12R il primo dispositivo con chipset Snapdragon 4 Gen 2 che permette di rendere gli smartphone con connettività 5G ancora più economici: in Cina il suo prezzo parte sotto i 140 euro.

Oggi alcuni rumors affermano che questo Redmi Note 12R potrebbe prendere il nome commerciale di Redmi 12 5G e arrivare anche in Europa

Redmi 12 5G in arrivo in Europa? Ecco cosa aspettarsi

Come sappiamo Xiaomi ha la pratica un pò discussa di commercializzare dispositivi identici con nomi commerciali diversi a seconda della destinazione: Cina, Europa o India.

Conoscendo le caratteristiche del Redmi Note 12R possiamo elencare abbastanza chiaramente quelle del Redmi 12 5G:

Display LCD IPS da 6.79 pollici di diagonale con risoluzione nativa FHD+ e frequenza di aggiornamento a 90Hz

Chipset Snapdragon 4 Gen 2, un Octa-Core a 4nm con 2x 2.2GHz Core ad alte prestazioni + 6x 2.0GHz Core a risparmio energetico

fino a 8 GB di RAM LPDDR4X e 256 GB di memoria interna UFS 2.2 (espandibile tramite microSD)

Fotocamera principale da 50 MP (f/1.8) e fotocamera macro da 2 MP

Fotocamera anteriore per selfie da 5MP

Connettività 5G, scanner impronte digitale laterale, Wifi + Bluetooth etc

Batteria interna da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 18W

Sistema operativo Android 13 con interfaccia personalizzata MIUI 14

Come già accennato il Redmi Note 12R ha un prezzo di listino base in Cina (4GB di ram e 128GB di rom) pari a 999 Yuan (126 euro attuali), che sale fino a 1799 Yuan per la versione TOP (8GB di ram e 256GB di rom) pari a 227 euro.

Se arriverà con il nome di Redmi 12 5G ci aspettiamo prezzi a partire da 199 euro (a salire) in Italia, e sicuramente con eventuali sconti si potrà acquistare un dispositivo 5G di ultima generazione a meno di 150 euro in futuro.

Per adesso dato che non c’è ancora nulla di ufficiale, prendete la notizia con il dovuto distacco emotivo.

