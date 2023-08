Redmi 12 5G ufficiale: le caratteristiche hardware

Ufficializzato il nuovo Redmi 12 5G: queste sono le sue caratteristiche hardware principali (arriverà anche in Europa?)

Oggi Xiaomi tramite l’agenzia Indiana ha confermato l’ufficialità del nuovo Redmi 12 5G, che potrebbe arrivare in Europa ma per adesso è commercializzato solo in India

Redmi 12 5G: le caratteristiche principali

Lo smartphone utilizza il nuovo chipset Snapdragon 4 Gen 2 che supporta la connettività 5G, un Octa-Core (Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A78 & 6x Cortex-A55) con GPU Adreno 613.

Al chipset vengono affiancate vari versioni di memoria: si parte da 4GB di ram fino a raggiungere 8GB, e abbiamo 128 o 256GB di memoria interna con tecnologia UFS 2.1

Da sottolineare che la memoria interna risulta espandibile con microSD.

Come display troviamo un’unità LCD IPS da 6,79 pollici con frequenza di aggiornamento di 90 Hz e risoluzione FHD+, e protezione Corning Gorilla Glass.

Lo smartphone ha dimensioni pari a 168.6 x 76.3 x 8.2 mm, pesa 199 grammi ed è certificato IP53 (resistenza spruzzi d’acqua e polvere).

Lo smartphone è in vendita nei colori Jade Black, Pastel Blue e Moonstone Silver.

Come multimedialità il Redmi 12 5G, troviamo un’unità principale da 50 MP f/1.8 e una fotocamera macro da 2 MP f/2.4.

La fotocamera anteriore dedicata al selfie utilizza un sensore 8 MP, f/2.0, (wide), 1.12µm.

Il telefono è in grado di registrare video solo in 1080p a 30 fps.

Sfortunatamente non ci sono gli altoparlanti stereo, ma rimane il classico jack da 3.5mm per le cuffie.

La connettività rimane interessante come da tradizione Xiaomi:

Connessione 5G dual sim

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual band

Bluetooth 5.3

GPS, GLONASS, GALILEO, BDS

Porta ad infrarossi

Scanner per le impronte digitali laterale

Porta USB Type C

Non abbiamo indicazioni sul chipset NFC (potrebbe esserci nella versione Europa?)

Lo smartphone viene alimentato dalla batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica da 18 W.

Come sistema operativo c’è nativamente Android 13 con interfaccia personalizzata MIUI 14.

Ci si aspetta almeno due aggiornamenti del sistema operativo e 3 anni di supporto software sicurezza.

Il prezzo di vendita in India parte da 10.999 Rupie (4-128GB) circa 120 euro al cambio attuale, e raggiunge le 14.999 rupie per la versione più pompata (8-256GB) ovvero circa 160 euro al cambio attuale.

Fonte: Notizia ufficiale Xiaomi India

