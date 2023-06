Redmi 12 prezzo, caratteristiche e immagini svelate in anteprima

Prima di essere ufficialmente annunciato da Xiaomi ecco in anteprima le caratteristiche, il prezzo e alcune immagini del prossimo Redmi 12.

A dicembre dello scorso anno Xiaomi ha presentato al grande pubblico uno dei suoi smartphone android più economici, il Redmi 12C.

Sembra però che l’azienda cinese sia molto vicino al lancio di un’altra variante in Europa: il Redmi 12.

Redmi 12: svelato prezzo, caratteristiche e immagini render con packaging in anteprima

Anche se Xiaomi non ha ancora rilasciato un comunicato ufficiale su quando svelerà in Europa il Redmi 12, la sua divisione portoghese ha commesso un errore: l’ha inserito sul sito ufficiale.

Adesso conosciamo di fatto il prezzo di vendita, le caratteristiche e possiamo vedere alcune immagini render e della scatola.

Partiamo subito dicendo che le informazioni sono state successivamente cancellate dal sito Xiaomi, ma ovviamente sono state salvate dagli informatori.

Da quello che sappiamo il Redmi 12 si presenta con un display LCD IPS da 6.79 pollici di diagonale, risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento a 90Hz.

In alto al centro del display è presente il forellino che contiene al suo interno la fotocamera per selfie da 8MP.

Sulla scocca posteriore in alto a sinistra sono posizionati tre sensori fotografici: primaria da 50 MP, ultra grandangolare da 8 MP e macro/profondità da 2 MP.

Interessante notare il design: non è presente l’isola fotografica ma si possono vedere direttamente i singoli cerchi per ogni sensore, in stile Galaxy S23.

La scocca in plastica ha uno spessore massimo di 8,17mm e pesa 198,50 grammi.

C’è la certificazione IP54, quindi è resistente agli schizzi d’acqua e alla sporcizia in generale.

Lo smartphone utilizzerà il chipset Helio G88 di Mediatek, abbinato a 4-8GB di ram e 128-256GB di memoria interna che risulta espandibile data la presenza dello slot per microSD fino a 1TB.

Come batteria troviamo un unità da 5000 mAh che dovrebbe supportare la ricarica rapida fino a 18W.

La connettività sarà solo LTE 4G Dual Sim, ma ci sta il chipset NFC, la porta ad infrarossi, il Wifi AC Dual band, il Bluetooth 5.3 e pure il classico jack da 3.5mm per le cuffie.

A livello di prezzo il Redmi 12 dovrebbe essere lanciato in Europa con un listino base (versione 4-128G) di 199 euro, ma in alcuni paesi il prezzo potrebbe essere leggermente più alto per via delle tasse.

Ad esempio in Portogallo costerà 209,99 euro. (Intanto Vi segnaliamo sul nostro Canale Telegram il Redmi Note 11S 6-64GB a 138 euro per questo weekend!)

Fonte: Via

