Redmi 13 4G ufficiale in Europa: prezzo e caratteristiche principali

Xiaomi ha ufficializzato in alcuni mercati europei il nuovo Redmi 13 4G: questo il prezzo di vendita e le principali caratteristiche hardware.

Il successore del Redmi 12 4G è stato ufficializzato proprio oggi da Xiaomi e prenderà ovviamente il nome di Redmi 13 4G.

Si tratta di uno smartphone destinato alla fascia media bassa del mercato che implementerà però un sensore fotografico da 108MP.

Redmi 13 4G i dettagli da conoscere e il prezzo di vendita in Europa

Secondo quanto è trapelato il nuovo smartphone di Xiaomi ha un prezzo di vendita pari a 199,99 euro per la versione base da 6GB di ram e 128GB di memoria interna, mentre la versione 8-256GB costerà 229,99 euro.

La memoria interna è espandibile grazie allo slot per microSD.

Sono disponibili tre colorazioni: Blu, Rosa e Nero; da ricordare pure la certificazione IP53 della scocca in plastica.

Dal punto di vista tecnico il Redmi 13 4G si presenta con un display LCD IPS da 6.79 pollici di diagonale, risoluzione nativa FHD+ e frequenza di aggiornamento a 90Hz.

In alto al centro del display troviamo il forellino che contiene la fotocamera selfie da 13MP.

Posteriormente troviamo una doppia fotocamera:

Principale da 108MP

Macro da 2MP

Il telefono ha comunque la limitazione di poter registrare video solo in formato 1080p, ci sono però gli altoparlanti stereo e il classico jack da 3.5mm per le cuffie.

Al suo interno come chipset viene utilizzato il Mediatek Helio G91 Ultra, un Octa-Core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) con GPU Mali-G52 MC2.

Come connettività non dimentichiamo il Wi-Fi AC dual band, Bluetooth 5.3, il chipset NFC, la porta ad infrarosso, il supporto al 4G LTE Dual sim, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, lo scanner per le impronte digitali laterale e la porta USB Type C 2.0.

Il tutto viene alimentato da una batteria interna da 5030 mAh che supporta la ricarica rapida via cavo fino a 33W (caricabatteria già incluso in confezione).

Il Redmi 14 4G debutta con Android 14 e interfaccia personalizzata HyperOS; si prevedono almeno 2 anni di aggiornamenti del sistema operativo e 3 anni supporto per le patch di sicurezza.

