Redmi 13C ufficiale: prezzo e caratteristiche hardware

Il Redmi 13C è stato ufficializzato in maniera silenziosa da parte di Xiaomi: ecco le sue caratteristiche principali e il prezzo di vendita Globale.

Giusto un paio di giorni fa vi abbiamo segnalato l’arrivo del nuovo Poco C65, che secondo alcuni rumors sarebbe stata una versione “internazionale” del Redmi 13C commercializzato in Cina.

Oggi abbiamo invece la conferma che il Redmi 13C è una versione a se stante, però ha decisamente alcune similitudini hardware con il Poco C65.

Redmi 13C ufficiale: prezzo, caratteristiche principali e differenze con Poco C65

Il nuovo 13C utilizza infatti lo stesso display LCD IPS da 6.74 pollici di diagonale con risoluzione HD+ e frequenza di aggiornamento a 90Hz visto sul Poco.

Troviamo pure la tacca a v frontale nella parte alta del display che contiene la fotocamera anteriore da 5MP dedicata ai selfie (contro quella da 8MP del Poco)

La sostanziale differenza tra il Redmi 13C e il Poco C65 sembra essere però il chipset.

Sul Modello di Redmi troviamo infatti il chipset Mediatek Helio G99 con processo produttivo a 9nm.

Si tratta quindi una versione quindi più potente ed efficiente del MediaTek Helio G85 con processo produttivo a 12nm montato sul Poco.

A livello di memoria ci sono versioni con 4-6-8GB di ram, e 128-256GB di memoria interna (sul Poco C65 la versione con 4GB di ram non esiste).

Posteriormente troviamo lo stesso comparto fotografico già visto sul Poco con un aggiunta:

un sensore principale da 50 MP f/1.8

una macro da 2 MP f/2.4

un sensore di profondità da 2MP f/2.4 (sul Poco non c’è)

Presente lo scanner per le impronte digitali, che viene posizionato sulla scocca laterale.

C’è la connettività è LTE 4G Dual sim, c’è il Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual band, il Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, il Chipset NFC e la porta Usb Type C 2.0.

Come sul Poco C65, anche il Redmi 13C viene alimentato da una batteria interna da 5000 mAh che supporta la ricarica rapida via cavo fino a 18W (caricabatteria incluso nella confezione pensiamo).

Sfortunatamente Xiaomi proporrà questo smartphone con la versione Android 12 e interfaccia MIUI 14 al debutto, invece che con Android 13.

Per quando riguarda il prezzo e la disponibilità al momento non sappiamo quando arriverà anche in Europa/Italia.

Al momento il prezzo di vendita Globale sembra essere di circa 114 euro (al cambio attuale) per la versione base 4-128GB.

La versione più costosa da 8-256GB raggiunge invece il prezzo di circa i 125 euro.

Fonte: Via

