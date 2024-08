Redmi 14C alcuni dettagli svelati: annuncio vicino?

Prime immagini pubblicitarie svelano il design e alcune caratteristiche principali del prossimo Redmi 14C di Xiaomi: ecco i dettagli trapelati.

Il Redmi 13C è stato lanciato da Xiaomi giusto a novembre 2023, ma sembra che il suo successore arriverà molto prima del previsto.

Infatti oggi abbiamo già alcuni dettagli e immagini render del Redmi 14C.

Redmi 14C alcuni dettagli hardware e design svelati: l’annuncio è vicino?

Le immagini pubblicitarie riguardano alcuni render inseriti da uno e-commerce Vietnamita, fino a quando quest’ultimi sono stati cancellati dallo stesso sito web.

Ovviamente le immagini sono rimaste negli archivi di alcuni informatori che le hanno successivamente diffuse.

Da quello che possiamo vedere il prossimo Redmi 14C (dovrebbe essere la versione 4G e non 5G), monterebbe un display da 6.88 pollici di diagonale probabilmente con tecnologia LCD IPS, risoluzione HD+ e frequenza di aggiornamento a 90Hz.

Viene specificata una fotocamera principale da 50MP e una batteria da 5160 mAh che supporterà la ricarica rapida via cavo fino a 18W.

Rispetto al Redmi 13C, il display e la batteria risultano essere più grandi.

Altre specifiche possono essere prese da altri rumors: si parla di un chipset Octa-Core MediaTek Helio G9 con 4-8GB di ram e fino a 128GB di memoria interna, probabilmente espandibile con microSD, e un sensore di impronte digitali montato lateralmente.

Lo smartphone pare che uscirà nelle colorazioni blu sfumato, nero e verde con una finitura in finta pelle sul retro.

Non sappiamo quando effettivamente il Redmi 14C sarà annunciato, ma data la mole di dettagli già svelati secondo noi l’attesa non sarà lunga: forse a metà settembre o inizio ottobre sarà sugli scaffali anche dei negozi in Europa.

Ovviamente dato che per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale da parte di Xiaomi, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via

