Redmi 14C ufficiale: le principali caratteristiche

Ufficializzato da Xiaomi Global il nuovo Redmi 14C: ecco le sue principali caratteristiche hardware, mentre per il prezzo e disponibilità in Italia bisogna ancora aspettare.

Sul sito Globale di Xiaomi è stato inserito il nuovo Redmi 14C uno smartphone Android di fascia economica che sarà il successore del Redmi 13C uscito giusto a novembre 2023.

Rispetto al modello precedente troviamo un cambio di design posteriore, colori e hardware.

Redmi 14C ufficiale: queste le sue principali caratteristiche hardware

Il nuovo smartphone di Xiaomi si presenta con un ampio display LCD IPS da 6.88 pollici di diagonale, risoluzione HD+ 1640 x 720 pixel, frequenza di aggiornamento di 120Hz e luminosità massima di 600 nit.

Il telefono ha dimensioni pari a 171.88mm x 77.8mm x 8.22mm con un peso di circa 210 grammi nei colori Midnight Black, Dreamy Purple, Starry Blue e Sage Green.

Ovviamente la scocca è in plastica per mantenere basso il prezzo di vendita.

Al suo interno troviamo il processore Helio G81 Ultra, un Octa-Core con due cluster di Cpu Cortex-A75+Cortex-A55 funzionanti fino a 2Ghz e GPU Mali-G52 MC2.

Al chipset vengono affiancati da 4 a 8GB di ram LPDDR4X e 128-256GB di memoria interna con tecnologia eMMC 5.1, espandibile con microSD fino a 1TB.

Lato multimediale troviamo:

un sensore principale sulla scocca posteriore da 50 MP, con Obiettivo 5P, f/1.8 con aggiunta di una lente ausiliaria non specificata

fotocamera anteriore selfie da 13MP con apertura lenti f/2.0

Lo smartphone è in grado di registrare solo video in formato 1080p (fotocamera anteriore e posteriore) a 30 fps.

Non ci sono gli altoparlanti stereo, ma è presente il classico jack da 3.5mm per le cuffie.

Il Redmi 14C viene alimentato da una batteria interna da 5160 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo a 18W.

Pare che nella confezione di vendita non sarà presente il caricabatteria.

La connettività comprende il supporto LTE 4G Dual Sim, il Bluetooth 5.4, la radio FM, il chipset NFC, GPS | Glonass | Galileo | Beidou, il sensore per le impronte digitali laterale e la porta USB Type C 2.0.

Come sistema operativo c’è Android 14 con Xiaomi HyperOS, che dovrebbe garantire 2 anni di aggiornamenti del OS (quindi fino ad Android 16) e 3/4 anni di supporto patch sicurezza.

Prezzo e disponibilità Redmi 14C

Sfortunatamente non c’è ancora la disponibilità ufficiale all’acquisto in Italia dello smartphone.

Alcuni rivenditori in Europa lo propongono ad un prezzo di vendita di circa 120 euro per la versione base, fino a 149 euro per la versione con più memoria.

Non ci resta che aspettare un eventuale comunicato ufficiale di Xiaomi Italia.

Fonte: Notizia Ufficiale

