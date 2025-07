Redmi 15C in arrivo il successore del Redmi 14C: prezzo e specifiche

Svelate le prime specifiche tecniche e il presunto prezzo di vendita in Europa del Redmi 15C il successore dell’attuale Redmi 14C: i dettagli trapelati.

Xiaomi sta lavorando ad un nuovo smartphone Android dedicato alla sfascia bassa del mercato, che sulla carta sarà il prossimo Redmi 15C.

Vediamo di scoprire qualche dettaglio in più in anteprima.

Redmi 15C è in arrivo il successore del Redmi 14C: ecco cosa sappiamo al momento

Lo smartphone debutterà in Europa probabilmente nelle prossime settimane almeno in due varianti di memoria:

4GB di ram e 128GB di memoria interna

4GB di ram e 256GB di memoria interna

Il presunto prezzo di vendita della versione base 4-128GB in Europa dovrebbe essere di 129 euro, mentre la variante con 256GB di memoria interna salirà a 149 euro.

Non si escludono comunque versioni con più ram, ma non sappiamo se arriveranno anche in Europa.

A questi prezzi il Redmi 15C dovrebbe offrire un display LCD IPS da 6.9 pollici di diagonale con risoluzione nativa probabilmente HD+ ma con una frequenza di aggiornamento a 120Hz.

Il chipset utilizzato sarà il MediaTek Helio G81 Ultra che vi ricordo supporta solo la connettività 4G ed è di fatto lo stesso montato sul Redmi 14C.

Lato multimedialità si prevede una fotocamera principale da 50MP, e anteriormente una fotocamera selfie da 13MP: come potete ben capire è un comparto in linea con il prezzo basso.

Interessante invece l’utilizzo di una presunta batteria da 6000 mAh, che dovrebbe supportare pure la ricarica rapida via cavo fino a 33W.

Si tratterebbe di un netto miglioramento in questo campo rispetto al Redmi 14C che si ferma ad una batteria da 5000 mAh e riscarica via cavo a 18W.

Nonostante l’aumento della batteria, il Redmi 15C avrà lo stesso spessore di 8.2mm e il peso di 205 grammi del modello 14C.

Comunque dato che Xiaomi non ha ancora ufficializzato nulla, vi preghiamo di prendere la notizia con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via

SEGUIMI SU GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon, sono pure su Flipboard