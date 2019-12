Redmi 7A 2+32GB lo smartphone economico di Xiaomi a 71 euro con coupon

Grazie ai codici coupon potete portarvi a casa lo smartphone economico di Xiaomi ad un prezzo di soli 72 euro spedito: il Redmi 7A da 2GB di ram e 32GB di rom.

Siete a corto di denari ma il vostro smartphone android ormai ha fatto il suo tempo, oppure cercate uno smartphone da regalare a chi non è troppo interessato alla tecnologia all’avanguardia?

Avete già uno smartphone di fascia alta o top di gamma e volete acquistare un “muletto” efficiente e poco costoso per i casi di emergenza?

Redmi 7A con 2GB di ram e 32GB di rom al prezzo di 71 euro (tutti i colori) grazie ai codici Coupon

Vi segnaliamo che sono in offerta i Redmi 7A da 2GB di ram e 32GB di memoria interna (queste le loro caratteristiche principali) che possono essere acquistati a poco più di 70 euro spediti con codici coupon.

Infatti il Redmi 7A Globale 2+32GB può essere acquistato al prezzo di 71.07 euro (spedizione Eu-Italy Express compresa) seguendo questo LINK e utilizzando il codice coupon GBMI7AEU2 per il colore NERO, il coupon GBMI7AEU3 per il colore ROSSO, o il coupon GBMI7AEU1 per il colore BLU.

La spedizione è prevista dal 5-8 dicembre 2019.

Se pensate che sul sito ufficiale Xiaomi MI Italia il Redmi 7A da 2GB di ram e 16GB di rom viene proposto a 119 euro (salvo promo), il risparmio è piuttosto evidente (superiamo il 40%).

Se avete un budget un po’ più elevato, vi ricordo la promo ancora attiva con codici coupon sui Redmi 8 e Redmi 8A.

Il codice coupon va applicato nella sezione check-out del sito ufficiale Gearbest Italia, ovvero nella pagina prima di effettuare il pagamento, come da esempio per PC DESKTOP:

Nella versione Mobile (pagina Checkout se vi siete registrati sul sito, o guest senza registrazione dopo aver inserito i dati personali), dovete spuntare la sezione inserisci Coupon e inserire i codici per ottenere lo sconto prima di procedere al pagamento.

Come forma di pagamento consigliamo altamente l’utilizzo di PayPal in alternativa alla carta di credito.

Registratevi sul sito per avere il miglior supporto disponibile, sopratutto per il tracking della spedizione.

Attenzione: i codici coupon sono a tempo e numero limitato, quindi chi prima arriva meglio alloggia! Il valore dello sconto può variare nel tempo.

Parliamo di Garanzia, spedizione e cosa significa smartphone Globale.

Gli smartphone sono Globali, ovvero sono gli stessi venduti in Europa: hanno la rom con supporto al multilingua, godono degli aggiornamenti OTA ufficiali, hanno i servizi Google e il Google Play Store già installati, hanno la banda 20 LTE 4G.

La garanzia è Europa di 2 anni, fornita da Gearbest Italia presso i propri centri assistenza in Europa (non dovete spedire il bene in Cina in caso di guasto).

La spedizione da utilizzare si chiama Eu-Italy Express (linea prioritaria) acquistabile a pochi euro o gratuita che vi permette di ottenere il bene in 15-25 giorni lavorativi tramite corriere e senza farvi pagare la dogana (spedizione Cina-HK).

Non dovete selezionare altri tipi di spedizione (tipo DHL) perchè in questo caso pagherete la dogana.