Redmi 7A disponibile all’acquisto: Android Pie con MIUI 10 e batteria da 4000 mah

Ecco dove potete acquistare in anteprima il Redmi 7A a partire da 86 euro: per questo prezzo vi offre Android Pie con MIUI 10 e una batteria da 4000 mAh.

Dopo il suo annuncio ufficiale in Cina, e le prime indiscrezioni che lo smartphone aveva iniziato la prima commercializzazione in Europa, oggi vi segnaliamo dove potete acquistare il Redmi 7A in anteprima.

Redmi 7A Globale disponibile all’acquisto in anteprima: ecco dove e a che prezzo

Si tratta del modello con rom Globale, quindi stiamo parlando dello smartphone che ufficialmente sarà commercializzato anche in Italia con aggiornamenti OTA, banda LTE 4G, servizi Google e supporto multilingua.

Ebbene se vi serve uno smartphone “economico” con sistema operativo Android Pie 9.0 impreziosito con l’interfaccia MIUI 10 questi sono i prezzi:

Redmi 7A Globale (Blu o nero) con 2GB di ram e 16GB di memoria interna disponibile al prezzo di 86.40 euro (spedizione inclusa) seguendo questo LINK.

(Blu o nero) con disponibile al prezzo di (spedizione inclusa) seguendo questo LINK. Redmi 7A Globale (solo nero) con 2GB di ram e 32GB di memoria interna (sul sito e-commerce il titolo è sbagliato) è disponibile al prezzo di 95.40 euro (spedizione inclusa) seguendo quest’altro LINK.

Punto di forza del modello 7A (oltre al prezzo super aggressivo) è la presenza di una batteria interna da 4000 mAh (ricarica a 10W) che dovrebbe garantire un elevata autonomia generale.

Infatti lo smartphone utilizza un display da 5.45 pollici con risoluzione HD+ 1440 x 720 pixel, e un chipset Snapdragon 439 (Octa-Core) che riducono sensibilmente il consumo energetico.

Semplificato il comparto fotografico: una fotocamera posteriore da 13 megapixel e una fotocamera anteriore da 5 megapixel (per contenere i costi di produzione e quindi di vendita).

Le dimensioni sono pari a 146.3 x 70.4 x 9.6 mm per 165 grammi.

Prevista la connettività Dual SIM LTE 4G, c’è il Wifi (non dual band), il Bluetooth 4.2, il gps, etc ma attenzione manca lo scanner per le impronte digitali.

Per quanto riguarda le spedizioni e la garanzia facciamo un po’ di chiarezza.

Le spedizioni chiamate Italy Express (linea prioritaria da selezionare prima dell’acquisto) garantiscono la spedizione in 10-20 giorni lavorativi tramite corriere e non vi fanno pagare la dogana (spedizione da HK-Cina).

La garanzia è Europa e di due anni: viene fornita direttamente da Gearbest Italia.

In caso di malfunzionamento l’utente dovrà rispedire l’oggetto in un centro assistenza in Europa e non in Cina: questo vi fa risparmiare molto tempo e denaro.