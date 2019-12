Redmi 8 e 8A: prezzo da 90 euro con coupon dicembre 2019

Disponibili in offerta a dicembre 2019 grazie ai codici Coupon i Redmi 8 e Redmi 8A che si presentano con un enorme batteria da 5000 mAh: prezzi da 90 euro spedizione inclusa.

Se state cercando uno smartphone economico ma con software aggiornato e con un autonomia veramente elevata, noi vi suggeriamo al momento i nuovi Redmi 8 e Redmi 8A (per conoscere le loro caratteristiche)

Entrambi gli smartphone escono sul mercato con Android Pie 9.0 e MIUI 10 (saranno aggiornati ad Android 10 e MIUI 11 sicuramente) e in più dispongono di una batteria interna da ben 5000 mAh.

Considerato che hanno un hardware poco energivoro l’autonomia sarà sicuramente eccezionale.

Redmi 8A e Redmi 8 acquistabili scontati grazie a codici coupon (prezzi aggiornati dicembre 2019

Aggiornamento del 12 dicembre 2019: Prezzi dicembre 2019 aggiornati con nuove disponibilità

Potete acquistare il Redmi 8A Globale (Spina EU) da 2GB di ram e 32GB di memoria interna al prezzo di 90,69 euro (spedizione inclusa) utilizzando il codice Coupon GBRMI8A03 (colore ROSSO ) seguendo questo LINK.

Il modello 8A è disponibile alla spedizione dal 12-15 dicembre 2019 (controllate sempre le date).

Se volete qualcosa di meglio dal punto di vista hardware spendendo poco di più, c’è in offerta il Redmi 8 Globale (Spina EU) da 4GB di ram e 64GB di memoria interna al prezzo di 114.70 euro (spedizione inclusa) utilizzando il codice coupon GBREDMI803 (colore BLU), prezzo di 114.70 euro (Colore NERO) con coupon GBREDMI804, prezzo di 114.70 euro (colore ROSSO) con coupon GBREDMI805 seguendo questo LINK.

Disponibile poi la versione 3+32GB del Redmi 8 al prezzo di 95.70 euro utilizzando il codice coupon GBREDMI806 per il colore ROSSO o il coupon GBREDMI802 per il colore NERO seguendo questo LINK.

In questo caso le spedizioni inizieranno a partire dal 12-15 dicembre 2019 (controllate le date!).

Fine aggiornamento del 12 dicembre 2019.

I codici Coupon vanno applicati nella sezione Check-out del sito Gearbest Italia, la pagina prima del pagamento, come da esempio per PC Desktop:

Nella versione Mobile (pagina Checkout se vi siete registrati sul sito, o guest senza registrazione dopo aver inserito i dati personali), dovete spuntare la sezione inserisci Coupon e inserire i codici per ottenere lo sconto prima di procedere al pagamento.

Come sempre vi ricordiamo che i codici Coupon hanno tempo e numero limitato, quindi chi prima li utilizza meglio alloggia!

Parliamo di Garanzia, spedizioni e rom Globale: i dettagli da conoscere

Entrambe le varianti hanno la spedizione EU Express (da selezionare e molto spesso gratuita) che consegna il bene in 15-25 giorni lavorativi tramite corriere e senza farvi pagare la dogana (spedizione da Cina-HK).

Attezione! Non utilizzate spedizioni DHL: sono più veloci ma vi fanno pagare i costi di dogana.

La garanzia è Europa di 2 anni: quest’ultima viene fornita direttamente dai centri assistenza Gearbest Italia che si trovano in Europa, quindi in caso di guasto il dispositivo non dovrà essere rispedito in Cina; i tempi saranno decisamente più brevi.

Tutti i dispositivi sono globali, ovvero hanno rom ufficiale con IMEI Europa: c’è il Google Play Store e ci sono i servivi Google, c’è il supporto al multilingua (italiano compreso), ci sono gli aggiornamenti OTA ufficiali, c’è il supporto alla banda 20 LTE.

In sostanza questi Redmi 8 e Redmi 8A sono uguali a quelli che saranno venduti ufficialmente in Italia, cambia solo la garanzia da Italia a Europa.