Redmi 8 e Redmi 7A l’aggiornamento alla MIUI 12 è ormai arrivato

Come sapete già Xiaomi applica un interessante politica di aggiornamenti sui propri smartphone, dato che la sua interfaccia personalizzata MIUI non è obbligatoriamente ancorata ad una specifica versione del sistema operativo Android.

Redmi 8, 8A e Redmi 7A iniziano a ricevere l’aggiornamento alla MIUI 12: i dettagli conosciuti

Oggi abbiamo i primi feedback positivi che i Redmi 8, 8A e i Redmi 7A hanno iniziato a ricevere la versione stabile o beta stabile finale dell’interfaccia MIUI 12.

Da quello che sappiamo il Redmi 8 sta ricevendo a livello Globale il nuovo firmware seriale/build V12.0.1.0.QCNMIXM e in Europa il firmware seriale V12.0.1.0.QCNEUXM.

Si tratta in entrambi i casi di una versione finale stabile con MIUI 12 basata su Android 10.

Il Redmi 8A sta ricevendo invece in Europa il firmware seriale/build V12.0.1.0.QCPEUXM basata su Android 10: al momento questa è una beta finale stabile, quindi non è ancora disponibile per tutti i consumatori.

Infine il Redmi 7A sta ricevendo l’aggiornamento alla MIUI 12 con il nuovo firmware seriale/build V12.0.1.0.QCMINXM in India come beta finale stabile.

Quindi sulla carta per il modello 7A ci vorranno ancora diversi giorni prima di vedere un aggiornamento per la versione Globale/Europea.

Anche in questo caso il sistema operativo utilizzato è Android 10.

Va sottolineato che però al momento non ci sono informazioni sul fatto o meno che Xiaomi decida in futuro di aggiornare questi smartphone alla nuova interfaccia MIUI 12.5.

Infatti è probabile che per tutti e tre i dispositivi la MIUI 12 sarà l’ultima interfaccia disponibile.

