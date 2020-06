Redmi 8 iniziato l’aggiornamento ad Android 10 in Cina

Xiaomi ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento ad Android 10 per il suo smartphone economico Redmi 8: al momento disponibile solo in Cina.

Oltre ai nuovi aggiornamenti con la nuova interfaccia MIUI 12 per gli smartphone di fascia media e top di gamma, Xiaomi non si è di certo dimenticata la fascia bassa.

Oggi abbiamo la conferma che l’azienda cinese ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento alla versione software Android 10, basata sull’interfaccia MIUI 11, per lo smartphone economico Redmi 8.

Redmi 8 si aggiorna ad Android 10 con interfaccia MIUI 11: si parte ovviamente dalla Cina!

Al momento è stato rilasciata la build 11.0.1.0 QCNCNXM che è scaricabile tramite la classica modalità OTA (over the air) ed ha un peso di circa 2GB.

Attenzione però: questo nuovo aggiornamento firmware è limitato al momento solo ai Redmi 8 commercializzati in Cina, quindi con rom cinese e non Globale.

Oltre al passaggio da Android Pie 9.0 ad Android 10, vengono installate pure le patch di sicurezza che sono state rilasciate da Google nel mese di Giugno.

Non sappiamo ancora quando effettivamente Xiaomi rilascerà questo aggiornamento anche per i Redmi 8 con rom Globale, quindi per quelli venduti ufficialmente anche in Italia.

Potrebbero passare ancora qualche settimana ma pensiamo che il rilascio del software, salvo rallentamenti causa bugs, dovrebbe avvenire entro la fine di luglio 2020.

Da sottolineare inoltre che il Redmi 8 è in lista per ricevere pure l’aggiornamento alla versione MIUI 12, aggiornamento che arriverà entro la fine di quest’anno sicuramente!