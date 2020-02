Redmi 8A Dual ufficiale: nuova versione con doppia fotocamera posteriore

Xiaomi ha annunciato una versione aggiornata del Redmi 8A chiamata Dual, data la presenza di una doppia fotocamera posteriore: caratteristiche e prezzo.

Il Redmi 8A annunciato a settembre 2019 si aggiorna con un nuovo modello che Xiaomi ha annunciato proprio oggi in India.

Redmi 8A Dual ufficiale: cambia solo il comparto fotografico posteriore

Stiamo parlando del Redmi 8A Dual, dove Dual sta a significare che la nuova versione utilizza una doppia fotocamera sulla scocca posteriore invece che una.

Infatti il nuovo comparto fotografico consiste i un sensore principale da 13MP abbinato a un secondo sensore fotografico da 2MP per gli effetti di profondità.

Per gli scatti fotografici dedicati al selfie viene implementata una camera anteriore da 8MP che supporta la modalità ritratto.

Da questo si evince che l’unico cambiamento rispetto al modello 8A normale si nota solo nel comparto fotografico principale e nella scocca, che adesso ottiene la certificazione P2i per la resistenza agli schizzi d’acqua.

Infatti tutto il resto del comparto hardware del Redmi 8A Dual è identico al modello originale:

Display LCD IPS da 6.22 pollici di diagonale con risoluzione nativa HD+ in formato 19:9;

Protezione Gorilla Glass 5;

Chipset Snapdragon 439 con GPU Adreno 505;

2/3GB di ram;

32/64GB di memoria interna;

Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, radio fm, A-GPS, GLONASS, BDS, porta Usb Type C;

Batteria interna da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo fino a 18W;

Dimensioni pari a 156.5 x 75.4 x 9.4 mm e un peso complessivo di 188 grammi;

Sistema operativo Android Pie 9.0 con interfaccia personalizzata MIUI 10.

Il Redmi 8A Dual inizierà la commercializzazione in India a partire dal 18 febbraio 2020 in tre distinte colorazioni: Sky White, Sea Blue e Midnight Grey.

Per quanto riguarda i prezzi (al cambio attuale in EURO) il modello base (2+32GB) costerà circa 84 euro, mentre la variante 3GB + 32GB si assesta sui 90 euro.

Non sappiamo se il modello arriverà anche in Italia, ma non pensiamo che Xiaomi deciderà di commercializzare questa variante nel nostro paese.