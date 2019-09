Redmi 8A è ufficiale: super batteria da 5000 mAh e prezzo basso

Xiaomi ha ufficializzato in India il nuovo Redmi 8A che si presenta con una mega batteria da ben 5000 mAh e un prezzo di vendita molto basso: i dettagli.

Per gli appassionati di smartphone android economici, ma che hanno un autonomia molto elevata, Xiaomi ha presentato oggi per il mercato indiano il nuovo Redmi 8A.

Non sappiamo se l’azienda cinese deciderà di commercializzare questo dispositivo anche in Europa, doppiamo aspettare informazioni al riguardo.

Redmi 8A: le principali caratteristiche hardware

Partiamo dicendo che il Redmi 8A è una piccola evoluzione del modello Redmi 7A (già disponibile in Italia) con miglioramenti a tutto tondo.

Display e fotocamera anteriore

Il display del modello 8A è un’unità da 6.22 pollici di diagonale con risoluzione nativa HD+ che gode della protezione Gorilla Glass 5.

Questo display ha una classica tacca a goccia a forma di V nella quale troviamo una fotocamera anteriore selfie da 8MP.

Multimedialità: camera posteriore

Sul retro della scocca troviamo la singola fotocamera posteriore con sensore da 12MP e apertura lenti f/1.8: si tratta di un sensore Sony Sony IMX363 con doppio autofocus PD.

Sfortunatamente non è presente il sensore per le impronte digitali, quindi per sbloccare il telefono ci si deve accontentare dello sblocco facciale o dei classici sblocchi di Android.

Chipset e memoria

All’interno del Redmi 8A, Xiaomi ha deciso di utilizzare il chipset Snadpragon 439 abbinato a 2-3GB di ram e fino a 32GB di memoria interna che risulta espandibile con MicroSD.

Batteria, connettività e sistema operativo

Punto di forza del telefono è sicuramente la batteria: ci sono ben 5000 mAh a disposizione.

Considerata la potenza della batteria, Xiaomi ha avuto l’intelligenza di implementare la porta Usb Type C con ricarica rapida che raggiunge i 18W tramite cavo.

Attenzione però: nella scatola ufficiale il caricabatteria è da 10W, mentre quello da 18W risulta come optional a pagamento.

Tra le altre caratteristiche degne di nota, la presenza del classico jack da 3.5 mm per le cuffie, c’è la certificazione P2i per gli spruzzi d’acqua, c’è la porta ad infrarossi e la connettività LTE 4G dual sim.

Lato software il telefono debutta con Android Pie 9.0 e interfaccia personalizzata MIUI 10, ma pensiamo che il dispositivo sarà aggiornato in futuro prima alla MIUI 11 e poi forse anche ad Android 10.

Prezzo, disponibilità e colori

Adesso veniamo ai prezzi, che sono l’altro punto forte del telefono.

Il Redmi 8A in India nella sua versione base da 2GB di ram e 32GB di memoria interna viene commercializzato al cambio attuale ad appena 91 dollari americani.

Con l’aumentare della ram, 3GB +32GB rom, il prezzo sale 98 dollari americani.

La commercializzazione inizierà nel paese asiatico dal 30 settembre 2019 e saranno disponibili le colorazioni Sunset Red, Ocean Blue e Midnight Black.