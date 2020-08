Redmi 9 4-64GB con chipset NFC: prezzo 104 euro con coupon agosto 2020

Disponibile all’acquisto nella colorazione Grigia il Redmi 9 Globale da 4GB di ram e 64GB di rom con chipset NFC al prezzo di 104 euro con coupon: i dettagli.

Tra i dispositivi android di fascia medio-bassa, ovvero con prezzi non superiori ai 150-160 euro, in Italia ufficialmente sullo store Xiaomi troviami il Redmi 9.

Infatti questo smartphone nella sua versione NFC con 4GB di ram e 64GB di memoria interna si può acquistare di listino a 169 euro (159 euro in promo di recente).

Redmi 9 4-64GB con NFC in offerta con coupon agosto 2020: si può acquistare a 104 euro (oltre 50 euro di sconto!)

Ovviamente chi vuole risparmiare, può acquistare il Redmi 9 Globale da 4-64GB colore Grigio e chipset NFC al prezzo di 104 euro utilizzando il codice coupon 52BKODN5JX e seguendo questo LINK.

Il codice coupon va applicato nella sezione check-out del sito Gearbest Italia, come da immagine di esempio per PC Desktop:

Spedizione, Garanzia e cosa vuole dire dispositivo Globale?

Al prezzo di vendita va aggiunta la spedizione Eu Linea prioritaria (da selezionare) al prezzo di 6.14 euro che consegna il bene tramite corriere in 8-20 giorni lavorativi e non vi fa pagare la dogana (spedizione da HK).

Le spedizioni per il colore grigio partiranno dal 25-27 agosto 2020 (controllate sempre la disponibilità!).

Gearbest italia garantisce personalmente lo smartphone per 2 anni con garanzia Europa, ma c’è pure la garanzia ufficiale di Xiaomi di 2 anni Europa.

Il telefono è globale ovvero ha la stessa rom dei dispositivi venduti anche in Italia e quindi supporta gli aggiornamenti OTA ufficiali, ha il multilingua (italiano compreso), ci sono le App e i servizi Google, il caricabatteria e’ EU, c’è la banda 20 LTE 4G.

Di fatto è lo stesso smartphone che potete acquistare ufficialmente in italia, ma con un prezzo di vendita inferiore di 50 euro (oltre il 25% di sconto sul prezzo ufficiale).

Perché acquistare un Redmi 9 e quali sono le sue principali caratteristiche hardware?

Un Redmi 9 è un dispositivo, sopratutto a questo prezzo, adatto a tutti coloro che vogliono un terminale economico ma con discrete prestazioni generali.

Ci potete fare tutto senza patemi insomma.

Ovviamente non è adatto agli utenti più esigenti come smartphone principale, ma potrebbe essere utile come muletto per il vostro smartphone top di gamma.

Infine queste sono le sue principali caratteristiche hardware: