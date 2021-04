Redmi 9 con chipset NFC: prezzo da 86 euro in offerta lampo senza coupon

Disponibile all’acquisto in offerta senza coupon nella colorazione Grigia il Redmi 9 Globale NFC con prezzo a partire da 86 euro spedito: i dettagli.

Tra i dispositivi android di fascia medio-bassa, ovvero con prezzi non superiori ai 150 euro, in Italia ufficialmente sullo store Xiaomi troviamo il Redmi 9.

Infatti questo smartphone nella sua versione NFC si può acquistare a partire da 149,90 euro salvo promozioni.

Redmi 9 con chipset NFC in offerta lampo: si può acquistare da 86 euro spedito

Aggiornamento del 24 aprile 2021: nuova offerta lampo disponibile con prezzo aggiornato per la versione 3-63 e 4-64GB solo colore Grigio valida fino al 26 aprile 2021.

Ovviamente chi vuole risparmiare, può acquistare il Redmi 9 Globale da 4-64GB colore Grigio carbone con chipset NFC al prezzo di 93,52 euro (spedito).

Se volete spendere ancora di meno, c'è la versione 3-32GB Globale, colore grigio con chipset NFC, al prezzo di 86,80 euro spedizione inclusa.

Il prezzo si intente senza assicurazione spedizione e senza assicurazione protezione rottura schermo (sono opzionali che dovete decidere voi).

Spedizione, Garanzia e cosa vuole dire dispositivo Globale?

Al prezzo di vendita va aggiunta la spedizione Eu Priority Line (da selezionare) al prezzo di 2.97 euro che consegna il bene tramite corriere in 15-20 giorni lavorativi e non vi fa pagare la dogana (spedizione da HK).

Le spedizioni per il colore grigio avverranno entro 24 ore dal pagamento dell’ordine.

Banggood garantisce personalmente lo smartphone per 1 anno, ma c’è pure la garanzia ufficiale di Xiaomi di 2 anni Europa.

Il telefono è globale ovvero ha la stessa rom dei dispositivi venduti anche in Italia e quindi supporta gli aggiornamenti OTA ufficiali, ha il multilingua (italiano compreso), ci sono le App e i servizi Google, il caricabatteria è EU, c’è la banda 20 LTE 4G.

Perché acquistare un Redmi 9 e quali sono le sue principali caratteristiche hardware?

Un Redmi 9 è un dispositivo, soprattutto a questo prezzo, adatto a tutti coloro che vogliono un terminale economico ma con discrete prestazioni generali.

Ci potete fare tutto senza patemi insomma.

Ovviamente non è adatto agli utenti più esigenti come smartphone principale, ma potrebbe essere utile come muletto per il vostro smartphone top di gamma.

Infine queste sono le sue principali caratteristiche hardware:

Display LCD IPS da 6.53 pollici di diagonale con risoluzione FHD+ 2340 x 1080 pixel e protezione Gorilla Glass 3; Presenza della tacca a V che contiene la fotocamera anteriore;

Rapporto display-scocca (dichiarata da Xiaomi) pari al 89,33%, in formato 19.5:9;

Chipset Mediatek Helio G80 e GPU Mali-G52 MC2;

3-4GB di ram LPDDR4X;

32-64GB di memoria interna eMMC 5.1 espandibile con microSD fino a 512GB;

Quadrupla fotocamera posteriore: principale da 13MP con apertura lenti f/2.2; Grandangolare da 8MP con apertura lenti f/2.2; Macro da 5MP con f/2.4; Profondità da 2MP.

Fotocamera anteriore per selfie da 8MP con apertura lenti f/2.0;

Registrazione video in FHD 1080p a 30 fps;

Connettività con: connessione LTE 4G Dual SIM (2 sim + microSD), scanner per le impronte digitali sulla scocca posteriore, Wifi AC, Bluetooth 5.0, Radio Fm, chipset NFC, Jack da 3.5mm, porta USB Type C, AGPS, GPS, Glonass, Beidou.

Batteria interna da 5020 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo fino a 18W;

Dimensioni pari a 163,32 x 77.01 x 9.1 mm e un peso complessivo di 198 grammi.

Sistema operativo Android 10 con interfaccia personalizzata MIUI 11, aggiornabile alla MIUI 12.