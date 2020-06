Redmi 9, Redmi 9A e 9C: specifiche principali e prezzi svelati!

Svelate le principali caratteristiche hardware dei prossimi smartphone di fascia medio-bassa di Xiaomi: Redmi 9, Redmi 9A e 9C in arrivo! I dettagli.

Dopo aver presentato di recente anche in Italia tutta la nuova gamma Redmi Note 9, Xiaomi si prepara a lanciare sul mercato anche la fascia più bassa.

Gamma Redmi 9 con tre modelli in arrivo: base, 9A e 9C con o senza NFC

Stiamo parlando della Gamma Redmi 9, che ormai sembra essere proprio vicina al lancio ufficiale in Cina.

Da quello che è trapelato, sembra che la nuova gamma uscirà in tre distinti modelli: la 9 base, la 9A e la 9C.

Vediamo i dettagli hardware conosciuti e il presunto prezzo di vendita.

Redmi 9A: i dettagli

Il modello 9A è il più economico del gruppo e dovrebbe avere un prezzo di riferimento in Europa tra i 100 e i 120 Euro.

Dal punto di vista hardware monterebbe un display LCD IPS da 6.53 pollici di diagonale con risoluzione HD+ 1600 x 720 pixel.

Al suo interno troviamo il chipset Mediatek Helio G25 con GPU Mali G31 abbinati a 3GB di ram e 32GB di memoria interna espandibile.

Lato multimedialità è presente una singola fotocamera posteriore con sensore principale da 13MP, mentre la fotocamera anteriore per selfie anteriore ha un sensore da 5MP.

Troviamo poi il supporto alla connettività LTE 4G Dual sim, lo scanner per le impronte digitali, il jack da 3.5mm per le cuffie, la porta ad infrarossi e la porta Usb Type C.

La batteria sarà bella grande, da ben 5000 mAh e sicuramente (c’è la USB Type C) supporterà la ricarica rapida.

Redmi 9C (con o senza NFC): i dettagli hardware

La versione successiva è la 9C che avrà o non avrà il chipset NFC: molto probabilmente dipenderà dal mercato nel quale sarà venduto.

Questo dispositivo si presenta con un display LCD IPS da 6.53 pollici con risoluzione HD+ 1600 x 720 pixel.

Come Chipset viene utilizzato questa volta il Mediatek Helio G35 con GPU Mali G31 (potenziata), abbinati a 3GB di ram e 64GB di memoria interna espandibile.

Passi in avanti li troviamo nella multimedialità.

La versione con chipset NFC avrà una tripla fotocamera posteriore: sensore principale da 13MP, + sensore da 5 e 2MP.

Invece la versione con chipset NFC disporrà solo di due sensori fotografici: 13MP + 2MP.

Come fotocamera anteriore per i selfie troviamo lo stesso sensore da 5MP.

Non cambia nel dettaglio la connettività o la batteria che sono identiche al modello 9A.

Il prezzo dovrebbe oscillare tra i 130-150 euro.

Redmi 9: il top della nuova gamma

Lato hardware il Redmi 9 è quello che può considerasi più un dispositivi di fascia media, che un terminale di fascia media-bassa.

Cambia infatti la risoluzione del display LCD IPS da 6.53 pollici che passa dalla HD+ alla FHD+ 2400 x 1080 pixel.

All’interno del telefono è presente il chipset Mediatek Helio G70 con GPU Mali G52 che garantirà prestazioni decisamente più elevate.

Al chipset G70 vengono poi affiancati 4GB di ram e 64GB di memoria interna espandibile.

Migliora anche la multimedialità, dato che abbiamo una quadrupla fotocamera posteriore:

sensore principale da 13MP;

sensore da 8MP (pensiamo sia un grandangolare);

altri due sensori da 5MP e 2MP.

Anche per il modello più costoso non ci sono dettagli su eventuali cambiamenti lato connettività o batteria che sembrano al momento essere uguali ai modelli precedenti.

Da quello che è trapelato lo smartphone avrà un prezzo di vendita tra i 160 e i 180 euro.

Fonte: Via Twitter