Redmi 9 ufficiale in Europa (Spagna): il prezzo di vendita e le caratteristiche

Ufficializzato in Spagna il nuovo Redmi 9: ecco il prezzo di vendita e le principali caratteristiche hardware dello smartphone economico di Xiaomi.

Alla fine anche lo smartphone “economico” Redmi 9 è stato ufficializzato per il mercato europeo, più nello specifico da Xiaomi Spagna.

Redmi 9 è ufficiale in Europa: disponibile in Spagna dal 16 giugno 2020

Prezzo di vendita Xiaomi Spagna

Considerato il debutto in Spagna è probabile che nei prossimi giorni il telefono in questione sarà disponibile sullo store dell’azienda cinese anche in Italia.

Il Redmi 9 dovrebbe essere il dispositivo più costoso della gamma più economica di Xiaomi: oltre a lui dovrebbe uscire pure il Redmi 9A e un presunto Redmi 9C.

Per quanto riguarda il prezzo di vendita in Spagna del Redmi 9 queste sono le due varianti proposte:

3GB di ram e 32GB di memoria interna al prezzo di listino di 149 euro ;

al prezzo di listino di ; 4GB di ram e 64GB di memoria interna al prezzo di listino di 179 euro.

Se il prezzo dovesse rimanere uguale anche in Italia (ma non lo sappiamo), il Redmi 9 costerebbe più o meno 50 euro in meno rispetto al Redmi Note 9.

I colori disponibili alla vendita sono il verde, il viola e il grigio.

Le principali caratteristiche tecniche del Redmi 9

Dal punto di vista hardware il telefono offre comparto adeguato per gli utenti normali e un comparto più che soddisfacente per gli utenti poco pretenziosi:

Display LCD IPS da 6.53 pollici di diagonale con risoluzione FHD+ 2340 x 1080 pixel e protezione Gorilla Glass 3; Presenza della tacca a V che contiene la fotocamera anteriore;

Rapporto display-scocca (dichiarata da Xiaomi) pari al 89,33%, in formato 19.5:9;

Chipset Mediatek Helio G80 e GPU Mali-G52 MC2;

3-4GB di ram LPDDR4X;

32-64GB di memoria interna eMMC 5.1 espandibile con microSD fino a 512GB;

Quadrupla fotocamera posteriore: principale da 13MP con apertura lenti f/2.2; Grandangolare da 8MP con apertura lenti f/2.2; Macro da 5MP con f/2.4; Profondità da 2MP.

Fotocamera anteriore per selfie da 8MP con apertura lenti f/2.0;

Registrazione video in FHD 1080p a 30 fps;

Connettività con: connessione LTE 4G Dual SIM (2 sim + microSD), scanner per le impronte digitali sulla scocca posteriore, Wifi AC, Bluetooth 5.0, Radio Fm, chipset NFC, Jack da 3.5mm, porta USB Type C, AGPS, GPS, Glonass, Beidou.

Batteria interna da 5020 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo fino a 18W;

Dimensioni pari a 163,32 x 77.01 x 9.1 mm e un peso complessivo di 198 grammi.

Sistema operativo Android 10 con interfaccia personalizzata MIUI 11.

Quando il Redmi 9 sarà disponibile all’acquisto anche in Italia ve lo faremo sapere.

Fonte: Xiaomi Spagna