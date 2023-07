Redmi 9A, Redmi Note 9 e Poco F2 Pro fine supporto aggiornamenti da Xiaomi

Xiaomi ha aggiornato la lista degli smartphone non più supportati lato aggiornamenti con 10 nuovi dispositivi tra cui il Redmi 9A, Redmi Note 9 e Poco F2 Pro.

Ben dieci nuovi dispositivi Xiaomi sono stati inseriti dall’azienda cinese nella lista degli smartphone che non riceveranno più il supporto software, e tra questi ne troviamo 3 venduti anche da noi.

Redmi 9A, Redmi Note 9 e Poco F2 Pro: Xiaomi termina il supporto aggiornamenti Android

Se possedete un Redmi 9A, un Redmi Note 9 o un Poco F2 Pro vi segnaliamo che questi tre smartphone, che già da tempo non ricevevano aggiornamenti del sistema operativo, da oggi non riceveranno neanche più patch di sicurezza o correzioni di bugs.

Infatti Xiaomi ha inserito questi tre smartphone (insieme ad altri sette venduti solo in Cina) nella lista dei dispositivi EOS (End of service).

Al massimo Xiaomi potrebbe rilasciare su questi smartphone determinate patch di sicurezza o di bugs se quest’ultime sono da considerarsi essenziali per risolvere gravissimi problemi che devono essere obbligatoriamente corretti.

Ovviamente questo non significa che questi tre smartphone termineranno di funzionare.

Infatti su quest’ultimi aumenterà solo il rischio di sicurezza con il passare del tempo, dato che non riceveranno più correzioni per eventuali falle individuate su Android.

E’ quindi consigliato iniziare di pensare al loro cambio con uno smartphone più recente se continuerete ad utilizzarli per attività lavorative, o per attività che implicano l’utilizzo di dati sensibili (home banking, pagamenti online, dati sanitari o fiscali personali etc).

Vi ricordo che il Redmi 9A è uscito nel mese di luglio 2020 con Android 10 e MIUI 12 (aggiornato ad Android 11 con MIUI 12.5), il Redmi Note 9 è uscito a maggio 2020 con Android 10 e MIUI 12 (aggiornato ad Android 12 con MIUI 13), e infine il Poco F2 Pro è uscito a maggio 2020 con Android 10 e MIUI 12 (aggiornato ad Android 12 con MIUI 13).

