Redmi Airdots 3 prezzo 29 euro spedite con coupon: super autonomia e audio Hi-Fi

Disponibili all’acquisto le nuove Redmi Airdots 3, le cuffie wireless nettamente migliorate rispetto alle Airdots 2: prezzo 29 euro spedizione inclusa grazie al coupon.

Xiaomi ha presentato giusto un mese fa le nuove Redmi Airdots 3, la versione nettamente migliorata in vari aspetti delle precedenti Airdots 2 che al momento si possono acquistare intorno ai 19 euro.

Redmi Airdots 3 in offerta coupon ottobre 2021: prezzo 29 euro spedizione inclusa

Aggiornamento del 11 ottobre 2021: aggiunto il nuovo coupon con prezzo in ribasso

Se volete provare questi nuovi auricolare wireless, le Redmi Airdots 3 si possono acquistare al prezzo di 29,44 euro (spedizione e VAT inclusa), utilizzando il codice coupon BG176229 e seguendo questo LINK.

Dettagli spedizione, garanzia

Potete selezionare vari tipi di spedizione: la Banggood Express va bene per questo tipo di prodotti e costa 1.65 euro (già inclusa nel prezzo indicato), con consegna in 10-15 giorni lavorativi.

Sono disponibili tre colorazioni: bianco, rosa e nero presenti in magazzino pronte alla spedizione entro 24 ore dall’ordine.

Le Redmi Airdots 3 vengono garantite 1 anno direttamente dal sito Banggood.

Nella confezione oltre agli auricolari wireless troverete la custodia per la ricarica, il cavo Usb Type C, e 3 diversi tipi di cuffiette per adattarsi al vostro padiglione auricolare.

Redmi Airdots 3 le principali caratteristiche e migliorie rispetto alle Airdots 2.

Partiamo subito con le migliorie rispetto alla seconda generazione.

Per prima cosa le Airdots 3 montano il nuovo chipset Qualcomm C3040 che supporta la connettività Bluetooth 5.2.

Il Bluetooth 5.2 garantisce un segnale più stabile e performante fino a 10 metri di distanza, ha un impatto energetico minore, permette di abbassare la latenza per ottimizzare la sessione anche con i videogames.

Le cuffie hanno un peso di soli 4,6 grammi e incorporano una batteria interna da 46 mAh, che garantisce un autonomia superiore rispetto alle Airdots 2.

Infatti le Airdots 3 sono in grado di garantire fino a 5 ore di riproduzione musicale o chiamate con una singola ricarica in coppia (contro le 4 ore del modello 2).

Se usate singolarmente, l’autonomia arriva fino a 7 ore di chiamate telefoniche.

Migliorata sensibilmente anche l’autonomia della custodia che adesso incorpora una batteria interna da 600 mAh.

In sostanza le Redmi Airidots 3 garantiscono (compresa la custodia) fino a 30 ore di riproduzione musicale o chiamate telefoniche in coppia (contro le 23 ore del modello 2).

I tempi di ricarica degli auricolari rimane di 1 ora e mezzo, mentre per ricaricare la custodia sono necessarie 3 ore via cavo Usb type C.

Migliora poi la qualità del suono, certificato Hi-Fi (a livello di CD), dato che è presente un audio Dual Driver con supporto agli standard audio APT (alta definizione), AAC e supporto anche alle frequenze 20-20 kHz.

C’è poi il sensore per il rilevamento dell’orecchio.

Gli auricolari quindi smetteranno di suonare se vengono tolti e automaticamente ripartiranno quando vengono riposizionati nuovamente nell’orecchio.

Tra le altre caratteristiche troviamo:

certificazione IPX4 , quindi sono resistenti al sudore e alla pioggia;

, quindi sono resistenti al sudore e alla pioggia; hanno il doppio pairing (potete abbinare al telefono l’auricolare sinistro o destro a piacimento),

(potete abbinare al telefono l’auricolare sinistro o destro a piacimento), il pairing avviene in automatico se possedete uno smartphone Xiaomi con la MIUI

Sono presenti i controlli touch e il supporto agli assistenti vocali (Google Assistant compreso).