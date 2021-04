Redmi Airdots 3 prezzo 40 euro spedite con coupon: super autonomia e audio Hi-Fi

Disponibili all’acquisto le nuove Redmi Airdots 3, le cuffie wireless nettamente migliorate rispetto alle Airdots 2: prezzo 40 euro spedizione inclusa grazie al coupon.

Xiaomi ha presentato giusto un mese fa le nuove Redmi Airdots 3, la versione nettamente migliorata in vari aspetti delle precedenti Airdots 2 che al momento si possono acquistare intorno ai 10-15 euro.

Redmi Airdots 3 in offerta coupon aprile 2021: prezzo 40 euro con spedizione inclusa

Se volete provare in anteprima questi nuovi auricolare wireless, le Redmi Airdots 3 si possono acquistare al prezzo di 40,25 euro (spedizione inclusa), utilizzando il codice coupon BG611af4 e seguendo questo LINK.

Il codice coupon va applicato nella sezione Checkout del sito Banggood Italia, come da esempio per Pc Desktop:

Vi ricordo che potete trovare altre promozioni aggiornate nella nostra sezione Offerte.

Dettagli spedizione, garanzia

Sono disponibili diversi tipi di spedizione, noi vi consigliamo la Banggood Express (già inclusa nel prezzo) che consegna il bene in 10-15 giorni lavorativi e non fa pagare al 99% le spese doganali.

Sono disponibili tre colorazioni: bianco (in magazzino pronte alla spedizione entro 24 ore dall’ordine), rosa (spedizioni entro il 10 aprile 2021) e nero (spedizione entro il 12 aprile).

Le Redmi Airdots 3 vengono garantite 1 anno direttamente dal sito Banggood.

Nella confezione oltre agli auricolari wireless troverete la custodia per la ricarica, il cavo Usb Type C, e 3 diversi tipi di cuffiette per adattarsi al vostro padiglione auricolare.

Redmi Airdots 3 le principali caratteristiche e migliorie rispetto alle Airdots 2.

Partiamo subito con le migliorie rispetto alla seconda generazione.

Per prima cosa le Airdots 3 montano il nuovo chipset Qualcomm C3040 che supporta la connettività Bluetooth 5.2.

Il Bluetooth 5.2 garantisce un segnale più stabile e performante fino a 10 metri di distanza, ha un impatto energetico minore, permette di abbassare la latenza per ottimizzare la sessione anche con i videogames.

Le cuffie hanno un peso di soli 4,6 grammi e incorporano una batteria interna da 46 mAh, che garantisce un autonomia superiore rispetto alle Airdots 2.

Infatti le Airdots 3 sono in grado di garantire fino a 5 ore di riproduzione musicale o chiamate con una singola ricarica in coppia (contro le 4 ore del modello 2).

Se usate singolarmente, l’autonomia arriva fino a 7 ore di chiamate telefoniche.

Migliorata sensibilmente anche l’autonomia della custodia che adesso incorpora una batteria interna da 600 mAh.

In sostanza le Redmi Airidots 3 garantiscono (compresa la custodia) fino a 30 ore di riproduzione musicale o chiamate telefoniche in coppia (contro le 23 ore del modello 2).

I tempi di ricarica degli auricolari rimane di 1 ora e mezzo, mentre per ricaricare la custodia sono necessarie 3 ore via cavo Usb type C.

Migliora poi la qualità del suono, certificato Hi-Fi (a livello di CD), dato che è presente un audio Dual Driver con supporto agli standard audio APT (alta definizione), AAC e supporto anche alle frequenze 20-20 kHz.

C’è poi il sensore per il rilevamento dell’orecchio.

Gli auricolari quindi smetteranno di suonare se vengono tolti e automaticamente ripartiranno quando vengono riposizionati nuovamente nell’orecchio.

Tra le altre caratteristiche troviamo:

certificazione IPX4 , quindi sono resistenti al sudore e alla pioggia;

, quindi sono resistenti al sudore e alla pioggia; hanno il doppio pairing (potete abbinare al telefono l’auricolare sinistro o destro a piacimento),

(potete abbinare al telefono l’auricolare sinistro o destro a piacimento), il pairing avviene in automatico se possedete uno smartphone Xiaomi con la MIUI

Sono presenti i controlli touch e il supporto agli assistenti vocali (Google Assistant compreso).