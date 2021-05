Redmi Airdots 3 Pro ufficiali: cancellazione attiva del rumore, ricarica wireless e autonomia elevata

Gli ultimi auricolari True Wireless Stereo di Xiaomi sono le Redmi Airdots 3 Pro, presentate oggi in Cina: hanno un ottima autonomia e la cancellazione attiva del rumore.

Xiaomi ha presentato oggi in Cina, non sappiamo se arriveranno mai anche in Europa, le nuove Redmi Airdots 3 Pro, degli auricolari wireless sempre “economici” ma con caratteristiche più avanzate.

Puntano infatti a tecnologie come la cancellazione attiva del rumore, la ricarica wireless e un autonomia superiore alla media della concorrenza.

Xiaomi Redmi Airdots 3 Pro ufficiali: i dettagli tecnici e il prezzo di vendita (in Cina)

Le nuove Airdots 3 Pro utilizzano un driver audio da 9mm (qualità Hi-Fi CD 16Bit 44hz) e incorporano 3 microfoni per migliorare la ricezione della voce e ottimizzare la cancellazione del rumore.

Secondo quanto riportato da Redmi, queste TWS possono cancellare il rumore ambientale fino a 35 dB.

Gli auricolari si accoppiano con lo smartphone attraverso la connettività Bluetooth che adesso supporta la tecnologia 5.2 (la più recente del momento).

Grazie alla tecnologia Bluetooth 5.2 c’è la possibilità di collegare due dispositivi contemporaneamente.

Altro punto forte delle Redmi Airdots 3 Pro è l’autonomia.

Ogni singolo auricolare incorpora una batteria interna da 35mAh che garantiscono fino a 6 ore di riproduzione musicale o voce in coppia.

L’autonomia scende a 3 ore se si utilizza pure la tecnologia di cancellazione attiva del rumore.

La custodia degli auricolari wireless incorpora al suo interno una batteria da 470 mAh che quindi fornisce un autonomia complessiva alle TWS di circa 28 ore (musica e chiamate).

Questa custodia può essere ricaricata in due modi:

attraverso la presa usb type C;

utilizzando un caricabatteria wireless compatibile con la tecnologia Qi, o uno smartphone che integra la ricarica wireless Qi.

Le Airdots 3 Pro sono anche resistenti agli schizzi d’acqua e al sudore grazie alla certificazione IPX4.

In Cina vengono commercializzate nei colori bianco e nero, ad un prezzo di vendita pari a 299 Yuan, che al cambio attuale fanno poco più di 38 euro.

Le vendite inizieranno a partire dal 11 giugno 2021 nel paese asiatico.

Vi ricordo infine che è già possibile acquistare le Redmi Air Dots 3 a 32 euro spedite.