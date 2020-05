Redmi Airdots S 2020 prezzo offerta 17 euro: cosa cambia dal modello 2019?

Disponibili all’acquisto al prezzo di 17 euro le nuove Redmi Airdots S 2020, la versione aggiornata degli auricolari “economici” di Xiaomi usciti nel 2019: quali sono le differenze?

Dopo il grande successo di vendite nel corso del 2019 e inizio 2020 degli auricolari wireless economici Redmi Airdots, Xiaomi ha rilanciato il modello in una nuova versione 2020.

Redmi Airdots S disponibili all’acquisto in promo a 17 euro! I miglioramenti rispetto alla versione 2019

I nuovi auricolari prendono ora il nome di Redmi AirDots S e si possono già acquistare ad un prezzo di vendita decisamente interessante.

Quali sono i cambiamenti principali che noterete nelle Redmi Airdots S 2020 rispetto al modello uscito nel 2019?

Esteticamente i due prodotti sono identici, quindi non noterete differenze nel design, nel peso (4.7 grammi), nella forma della custodia e nella certificazione per la resistenza agli schizzi d’acqua.

La qualità del suono è identica se ascoltate musica o la utilizzate per le chiamate telefoniche.

Non cambia l’autonomia della batteria (4 ore) per singolo auricolare e le 3 ricariche complete (entrambe gli auricolari) disponibili nella custodia.

Ci sono però due novità che aiutano a migliorare l’esperienza d’uso rispetto alla generazione precedente.

La prima è che il modello Airdots S permette di effettuare il pairing su entrambi gli auricolari, destro o sinistro indifferentemente.

Potrete quindi utilizzare l’auricolare destro o sinistro da soli; nel modello 2019 questo non era possibile dato che solo l’auricolare sinistro poteva lavorare da solo.

Altra interessante novità è il miglioramento sostanziale della connettività Bluetooth 5.0 che adesso ha una capacità doppia di trasmissione rispetto alla generazione precedente.

Migliora la stabilità e la velocità del segnale.

Il chipset montato permette pure di abilitare una modalità “Gaming” che abbassa la latenza del segnale semplicemente effettuando un triplo tap sull’auricolare.