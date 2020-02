Redmi K20 Pro (MI 9T Pro) stop vendite da febbraio 2020 per l’arrivo del K30 Pro

Secondo recenti informazioni provenienti dalla Cina le vendite del Redmi K20 Pro (alias Xiaomi Mi 9T Pro) termineranno questo mese con l’arrivo del Redmi K30 Pro.

Dalla Cina sono giunte alcune informazioni ufficiali da parte di Xiaomi che di fatto affermano che lo smartphone Redmi K20 Pro (in Italia è lo Xiaomi MI 9T Pro) è giunto alla fine del suo ciclo commerciale.

Redmi K20 Pro (Xiaomi Mi 9T Pro) ciclo vendite al capolinea: sarà sostituito dal Redmi K30 Pro a febbraio 2020

La notizia è stata divulgata dal vice presidente di Xiaomi Lu Weibing tramite il social network Weibo.

L’azienda cinese infatti dovrebbe smettere di vendere il Redmi K20 Pro ai vari distributori commerciali entro la fine di febbraio 2020 dato l’arrivo del prossimo smartphone.

Infatti a breve sarà annunciato il nuovo Redmi K30 Pro che debutterà con la variante 5G utilizzando il moderno e potente chipset Snapdragon 865.

Si prevede che questo K30 Pro avrà almeno 8GB di ram, monterà una fotocamera principale Sony IMX686 da 64MP (e altre tre camere di supporto), una batteria interna da 4700 mAh con supporto alla ricarica rapida fino a 33W via cavo.

Come sistema operativo ci sarà nativamente Android 10 con interfaccia personalizzata MIUI 11, quindi una interessante novità.

Se siete interessanti allo Xiaomi Mi 9T Pro vi conviene comprarlo prima che sparisca definitivamente dagli scaffali e dai negozi online in Italia.

Per esempio su Gearbest Italia, noto rivenditore cinese con Garanzia Europa di 2 anni, il prodotto risulta già indisponibile da qualche giorno.

Da ricordare che Lu Weibing non ha parlato della versione Redmi K20 normale, (alias Xiaomi Mi 9T in Italia), quindi è probabile che quest’ultimo smartphone rimarrà sul mercato per più tempo.

