Redmi K30 5G Speed Edition con nuovo chipset Snapdragon 768G!

Xiaomi ha ufficializzato la data di presentazione della nuova variante Redmi K30 5G Speed Edition. Rispetto al modello base utilizzerà il nuovo chipset Snapdragon 768G.

In casa Xiaomi si sta lavorando celermente per creare maggiore confusione a i propri consumatori: forse in Cina piace così!

Infatti dopo aver presentato il Redmi K30 4G, il K30 5G, il Redmi K30 Pro 5G e Zoom Edition oggi è arrivata la notizia che l’azienda asiatica presenterà pure la variante Speed Edition del modello K30.

Redmi K30 5G Speed Edition: data d’annuncio e primi dettagli tecnici

Il Redmi K30 5G Speed Edition sarà ufficializzato in Cina in data 11 maggio 2020 e si distinguerà dai precedenti K30 5G per la presenza di un nuovo chipset.

Verrà infatti utilizzato il nuovo, e ancora non annunciato ufficialmente da Qualcomm, chipset Snapdragon 768G.

Sfortunatamente non abbiamo dettagli tecnici su questo chipset, ma sulla carta avrà prestazioni più elevate rispetto all’attuale Snapdragon 765G.

Una prima immagine pubblicitaria dell’evento, confermerebbe che il K30 5G Speed Edition avrà una doppia fotocamera anteriore inserita in due forellini posizionati in alto a destra del display.

Sulla carta il resto del comparto hardware non dovrebbe cambiare molto rispetto al K30 5G originale.

Si prevede infatti l’utilizzo di un display LCD IPS da 6.67 pollici con tecnologia a 12oHz, una fotocamera principale da 64 MP , una grandangolare da 8 MP e unità macro da 5 MP lato multimediale.

Il modello base dovrebbe essere commercializzato con 6GB di ram e 128GB di memoria interna, ma non è ancora conosciuto il prezzo di vendita.

Oltre alla presentazione del K30 5G Speed Edition, c’è anche una possibilità che Xiaomi decida di presentare pure il Redmi K30i, quest’ultimo con chipset 5G Mediatek.

Fonte: Via