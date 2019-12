Redmi K30 primo video hands-on e immagini scatola

Il prossimo smartphone top di gamma di Xiaomi, il Redmi K30, è stato ripreso in un video dal vivo e sono state scattate foto della scatola originale.

Per chi non lo sapesse ancora Xiaomi in data 10 dicembre 2019 presenterà in Cina il successore dell’attuale Redmi K20, che in Europa prende il nome di Xiaomi Mi 9T (o Mi 9T PRO per la versione potenziata).

A pochi giorni dall’annuncio, il web si è riempito di ulteriori informazioni che riguardano le presunte caratteristiche hardware del prodotto.

Redmi K30 ecco il primo video hands-on e le prime immagini della scatola ufficiale

Oggi si possono vedere le prime immagini della scatola, e un primo (breve) video hands-on dello smartphone.

Dopo il video, le immagini delle scatola ufficiale del prossimo smartphone di Xiaomi:

Oltre a questo l’informatore che ha diffuso tale immagini e tale video, ha ottenuto ulteriori dettagli tecnici sul prodotto evidenziando alcune piccole chicche.

Il Redmi K30 infatti dovrebbe implementare una tecnologia 5G dual dual-frequency GPS, degli altro parlanti con tecnologia 1217 ultra-linear speakers, manterrà il classico jack da 3.5mm e avrà ovviamente la porta usb Type C.

Usciranno due versioni una con connettività 5G e chipset Snapdragon 765G, e una con solo connettività 4G LTE e chipset Snapdragon 730.

Entrambi i telefoni dovrebbero avere uno slot dual sim ma però ibrido, quindi l’utente dovrà scegliere se ampliare la memoria interna con microSD o inserire una seconda SIM telefonica.

Per confermare tutte queste informazioni dovremo aspettare ancora pochi giorni, il 10 dicembre 2019 sapremo veramente tutto!