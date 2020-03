Redmi K30 Pro data annuncio, Benchmark e immagine ufficiale

Svelata la prima immagine ufficiale del prossimo Redmi K30 Pro, la sua data di annuncio e i primi Benchmark su AnTuTu: ecco i dettagli da conoscere.

Confermato ufficialmente da Xiaomi l’arrivo del prossimo Redmi K30 Pro tramite un banner pubblicitario: l’evento si terrà in data 24 marzo 2020.

Redmi K30 Pro primo Benchmark e immagine ufficiale: i dettagli

Il telefono disporrà del più recente chipset Snapdragon 865 e quindi sarà pienamente compatibile con la tecnologia mobile 5G.

Oltre alla data dell’annuncio, oggi è stata svelata pure una prima immagine pubblicitaria ufficiale del K30 Pro che svela alcuni dettagli del design.

In primo luogo lo smartphone avrà un display senza tacche o forellini, perchè come il suo predecessore K20 Pro (Mi 9T Pro) manterrà la fotocamera anteriore a Pop UP.

Sulla scocca posteriore si può notare il modulo circolare di colore nero che contiene il comparto fotografico principale, che secondo rumors dovrebbe avere un sensore principale da 64MP Sony IMX686.

Redmi K30 Pro: primo Benchmark AnTuTu con prestazioni da urlo

Interessante notare che il WEB ci ha già regalato un primo Benchmark comparativo del Redemi K30 Pro con un Honor V30 Pro.

Il Benchmark utilizzato è l’ultima versione di AnTuTu, che mostra come il K30 Pro raggiunga un punteggio complessi di oltre 600.000 punti mentre l’Honor V30 Pro si ferma sotto i 490.000.

La differenza prestazionale è data sicuramente dal nuovo chipset Snapdragon 865 che si dimostra superiore al Kirin 990 di Huawei.

Ma attenzione: il Redmi K30 Pro lato hardware ha pure un altro asso nella manica.

Il prossimo smartphone top di gamma del secondo marchio di Xiaomi infatti utilizza memoria interne con tecnologia UFS 3.1, migliori della memorie interna del V30 Pro con tecnologia UFS 3.0.

Nel test AnTuTu la memoria interna del Redmi K30 Pro raggiunge i 1752 mb/s in lettura e i 752 mb/s in scrittura: valori decisamente elevati.

Infatti la memoria UFS 3.0 dell’Honor V30 Pro raggiunge i 1617 mb/s in lettura ma si ferma a soli 215 mb/s in scrittura: in quest’ultimo caso il K30 Pro ha prestazioni decisamente superiori.

La differenza prestazionale in scrittura è data dalla nuova tecnologia TurboWrite implementata proprio nella memoria UFS 3.1, che garantisce prestazioni di un altra categoria.

Non ci resta che aspettare ancora poco meno di una settimana per avere tutti i dettagli in merito al prossimo Redmi K30 Pro, e come si chiamerà a livello internazionale in futuro.