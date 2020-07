Redmi K30 Ultra con display a 144Hz e Dimensity 1000 in arrivo?

Xiaomi potrebbe presentare a luglio 2020 il nuovo Redmi K30Ultra, con display a 144Hz, quadrupla fotocamera e chipset 5G Dimensity 1000.

Non sappiamo quanto siano realistiche queste informazioni, dato che fino ad oggi nessuno ne aveva menzionato l’esistenza, ma alcuni rumors affermano l’arrivo entro fine luglio 2020 di un nuovo Redmi.

Redmi K30 Ultra in arrivo entro fine luglio 2020 in Cina? I primi dettagli e rumors

Stiamo parlano del Redmi K30 Ultra, una nuova variante che apporterà alcuni interessanti cambiamenti rispetto al classico K30 5G.

La notizia è stata “intercettata” da un membro del forum di XDA Developers attraverso una fonte che molto spesso svela informazioni sul mondo Xiaomi.

Secondo la fonte in questione il nuovo smartphone, nome in codice “cezanne“, utilizzerà il nuovo chipset con connessione mobile 5G Mediatek Dimensity 1000 (MT6889).

Il display sarà un unità LCD IPS che supporterà una frequenza di aggiornamento di ben 144Hz, quindi 24Hz in più rispetto al display dell’attuale Redmi K30 5G.

Lato multimedialità è prevista una quadrupla fotocamera posteriore, con un sensore principale Sony IMX686 da 64MP.

E’ presente poi una fotocamera anteriore per selfie a POP UP, e una batteria interna da 4500 mAh che dovrebbe supportare la ricarica rapida via cavo a 33W.

C’è da dire che queste specifiche tecniche sono state attribuite da altre fonti al prossimo Redmi K40, quindi i dubbi sull’esistenza o meno di questo possibile Redmi K30 Ultra sono ulteriormente aumentati.

Se effettivamente Xiaomi deciderà di lanciare sul mercato entro la fine di luglio la variante Ultra del K30 in Cina lo sapremo molto presto.

Non ci resta che aspettare future e più dettagliate informazioni in merito.

