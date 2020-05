Redmi K30i 5G è in preordine in Cina: lo smartphone 5G più economico (prezzo)

Il Redmi K30i 5G compare in pre-ordine in Cina ad un prezzo di vendita che lo rende di fatto lo smartphone 5G più economico? I dettagli.

Il mercato degli smartphone 5G sembra essere decisamente vivace, considerato che tutti i principali produttori cinesi e non hanno già lanciato diversi dispositivi sul mercato.

Già da un po’ di tempo gira voce che Xiaomi lancerà sul mercato un nuovo smartphone 5G della linea Redmi, che di fatto sarà uno dei dispositivi più economici con connettività mobile di ultima generazione.

Redmi K30i 5G disponibile in prevendita in Cina: ecco il prezzo!

Stiamo parlando del Redmi K30i 5G, una versione depotenziata lato multimedialità dell’attuale Redmi K30 5G.

Oggi in Cina il Redmi K30i 5G ha fatto la sua comparsa ufficiosa in prevendita, anche se al momento Xiaomi non ha ancora ufficializzato il prodotto.

Da quello che si può leggere il modello K30i 5G sarà disponibile alla vendita nell’unica versione disponibile con 6GB di ram e 128GB di memoria interna al prezzo di 1899 Yuan (244 euro).

Lo smartphone verrà venduto nei colori blu e bianco, e le spedizioni inizieranno nel paese asiatico a partire dal 7 giugno 2020.

Le caratteristiche hardware del Redmi K30i (in breve)

Questo Redmi K30i 5G per 1899 Yuan si presenta sommariamente con:

Display LCD IPS da 6.67 pollici di diagonale, risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento a 120Hz;

Processore Snapdragon 765G con 6GB di ram e 128GB di memoria interna;

Fotocamera principale da 48MP, grandangolare da 8MP e macro da 5MP;

Fotocamera anteriore per selfie da 20MP + sensore da 2MP per effetto di profondità;

Batteria interna da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo fino a 30W;

Scanner per le impronte digitali sulla scocca laterale, Wifi AC dual Band, Bluetooth 5.1, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, chipset NFC, porta USB Type C, porta ad infrarossi, supporto connessione 5G;

Dimensioni pari a 165.3 x 76.6 x 8.8 mm per 207 grammi di peso.

Non sappiamo se questo smartphone avrà una versione internazionale, o come molto probabilmente ci aspettiamo rimarrà disponibile alla vendita solo in Cina.