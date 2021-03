Redmi Note 10 5G ufficiale: le principali caratteristiche e prezzo Globale

Ufficializzato il Redmi Note 10 5G a livello Globale: ecco le principali caratteristiche hardware e il suo prezzo di riferimento.

Durante l’evento mediatico presieduto oggi da Xiaomi, sono stati presentati quattro nuovi smartphone della gamma Redmi Note 10.

Tre di loro sono con connettività LTE 4G: il Note 10, 10S e 10 Pro.

Redmi Note 10 5G ufficiale: le principali caratteristiche e il prezzo di vendita (Globale)

Il quarto prodotto invece è uno smartphone con connettività 5G con prezzo decisamente aggressivo: il Redmi Note 10 5G.

A differenza dei modelli 4G questo dispositivo 5G non ha un display Super Amoled.

Si tratta infatti di un pannello DotDisplay LCD IPS da 6.5 pollici di diagonale con risoluzione FHD+ 2400 x 1080 pixel e frequenza di aggiornamento adattiva a 90Hz (30Hz/50Hz/60Hz/90Hz).

Tra le altre caratteristiche del pannello elenchiamo il contrasto 1,500:1, 500 nits di piccolo di luminosità e protezione Corning Gorilla Glass 3.

Per supportare la connettività mobile 5G, Xiaomi ha inserito come processore il chipset MediaTek Dimensity 700 abbinato alla GPU Mali-G57.

Al chipset vengono affiancati 4/6GB di ram LPDDR4X e 64-128GB di memoria interna con tecnologia UFS 2.2.

Il comparto multimediale si compone di tre sensori fotografici sulla scocca posteriore:

Primario : 48MP, f / 1.79, 0.8μm

Secondario : macro da 2 MP, f / 2.4

Terziario : sensore di profondità da 2 MP, f / 2.4

La fotocamera anteriore inserita nel forellino in alto al centro del display presenta invece un sensore da 8 MP, f / 2.0.

A livello di connettività, oltre al supporto al Dual SIM 5G, troviamo lo scanner per le impronte digitali sulla scocca laterale, la porta usb type C, il jack da 3.5mm per le cuffie, il chipset NFC, il Bluetooth 5.x, il Wifi AC dual band, la porta ad infrarossi e i vari sensori GPS.

Il Redmi Note 10 5G viene alimentato da una batteria interna da 5000 mAh che supporta la ricarica rapida via cavo fino a 18W (caricabatteria da 22,5W incluso nella confezione).

Infine le dimensioni sono pari a 161,81 x 75,34 x 8,92 mm per 190 grammi di peso, e come sistema operativo troviamo nativamente Android 11 con interfaccia personalizzata MIUI 12.

La variante 5G del Redmi Note 10 sarà venduto nelle colorazioni Onyx Gray, Glacier Blue e Gradient Bronze a partire da aprile 2021 con prezzo Globale da 199 dollari.

Ancora da conoscere il prezzo della variante venduta in Italia.