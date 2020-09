Redmi Note 10 con Snapdragon 765G? Prime immagini dal vivo

Nuove immagini dal vivo per il Redmi Note 10 che avrà una connettività 5G: questi sono le ultime informazioni che sono trapelate.

Sul Redmi Note 10 il web ha già iniziato a vociferare da un paio di settimane, e si pensava che il dispositivo avrebbe utilizzato il chipset Mediatek Dimensity 820 con supporto alla connettività 5G.

Redmi Note 10 alcune immagini dal vivo svelerebbero alcuni dettagli

Oggi però nuove immagini dal vivo fanno pensare che Xiaomi non monterà il chipset Mediatek in questione, ma bensì il chipset Snapdragon 765G.

Alcuni Screenshot ripresi dal telefono infatti suggeriscono grazie ad alcuni specifiche mostrate su schermo che si tratti proprio del chipset di fascia media di Qualcomm.

Le altre informazioni che si possono individuare dallo Screenshot sono il modello seriale M2007J22C e che il telefonino monta 8GB di memoria ram.

Come sistema operativo il telefono debutterà sicuramente con Android 10 e interfaccia personalizzata MIUI 12.

Lateralmente sembra essere posizionato lo scanner per le impronte digitali insieme al tasto accensione/spegnimento, e c’è pure il forellino nel display in alto a sinistra per al camera selfie.

Una seconda immagine riprende invece la scocca posteriore dello smartphone, nella quale si evidenzia il modulo fotografico di forma circolare che dovrebbe essere posizionato in alto al centro.

All’interno del modulo fotografico troviamo 3 sensori e un flash LED: il sensore principale dovrebbe essere ad 48MP.

Non sappiamo se questo dispositivo arriverà con questo nome nel mercato Europeo o cambierà in qualcos’altro.

Comunque per adesso, dato che non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via