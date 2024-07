I Redmi Note 10 Pro a partire dal mese di luglio 2024 terminano il loro supporto aggiornamenti android da parte dell’azienda cinese: cosa accade adesso?

Tutto ha una fine e per lo smartphone android di fascia media Redmi Note 10 Pro è arrivato il momento del fine supporto software.

Infatti di recente Xiaomi li ha inseriti nella lista dei dispositivi EOF (End of Life).

Redmi Note 10 Pro fine supporto aggiornamenti: cosa accade adesso?

Quando un dispositivo entra nella lista EOF significa che Xiaomi non supporterà più lo smartphone lato software, quindi non riceverà più aggiornamenti relativi alla sicurezza del sistema operativo o eventuali nuove funzionalità.

Di fatto i Redmi Note 10 Pro continueranno a funzionare senza problemi anche nei prossimi mesi, ma potrebbero diventare dispositivi mano mano meno sicuri.

Quindi se utilizzate questi smartphone per attività che coinvolgono i vostri dati personali più sensibili, come ad esempio attività lavorativa, home banking, trading online eccetera, vi consigliamo fin da oggi di considerare l’acquisto di un nuovo smartphone.

Di solito lo smartphone anche se non riceve più le patch di sicurezza Android rimane relativamente sicuro almeno per i successivi 6 mesi (difficilmente le falle in questo periodo di tempo vengono sfruttate e sono relativamente poche), ma è vivamente consigliato cambiarlo dopo i 12 mesi di fine supporto software.

Se invece utilizzate questi smartphone per attività semplici come la navigazione sul web, la visione di contenuti multimediali, l’ascolto di musica etc., scatti di foto o registrazione video, lo smartphone andrà cambiato solo quando non rispetterà più le vostre esigenze personali.

Vi ricordo infine che il Redmi Note 10 Pro e uscito a marzo 2021 con Android 11 ed è stato aggiornato ad Android 13 con MIUI 14 ottenendo di fatto 2 anni di supporto del sistema operativo e tre anni di patch di sicurezza.

