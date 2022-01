Redmi Note 10 Pro prezzo da 209 euro con coupon e spedizione da Europa

Potete acquistare in offerta coupon gennaio 2022 lo Xiaomi Redmi Note 10 Pro con prezzo da 209 euro spedito da Europa e garanzia 2 anni.

Volete uno smartphone con fotocamera principale da 108MP, un display Super Amoled con frequenza di aggiornamento a 120Hz e una batteria capiente da 5000 mAh con ricarica rapida a 33W?

Allora vi segnaliamo l’offerta per acquistare il Redmi Note 10 Pro 6GB di ram e 128GB di rom che in Italia ha un prezzo di listino di 329,90 euro (Mi Store salvo promozioni).

Redmi Note 10 Pro Globale varie versioni di memoria in offerta coupon gennaio 2022: i dettagli

Aggiornamento del 12 gennaio 2021: torna in ottima offerta il Redmi Note 10 Pro Globale varie versioni e colori con prezzo da 209 euro e spedizione rapida da Europa.

Il Redmi Note 10 Pro Globale, vari colori (a seconda della disponibilità), è acquistabile a partire dal prezzo di 209 euro VAT e spedizione inclusa utilizzando il codice Coupon GOBOO995 + Coupon venditore (rosso e giallo automatico) seguendo questo LINK.

La versione 6-64GB viene 209 euro VAT e spedizione inclusa.

La versione 6-128GB costa invece 229 euro, mentre la versione 8-128GB sale a 249 euro VAT e spedizione inclusa.

I codice automatici sono quelli evidenziati nella pagina del rivenditore come da esempio per PC Desktop (attenzione prezzo e coupon nell’immagine potrebbero non essere aggiornati):

Attenzione! I Coupon rossi sono validi solo per i nuovi clienti (primo acquisto) e quando vengo attivati nel carrello scadono 48 ore dopo! Utilizzateli entro questo periodo di tempo o non potrete usufruire degli sconti!

Per altre promozioni vi ricordiamo di visionare la nostra sezione Offerte sul sito o seguire il nostro canale TELEGRAM in modo da aggiornavi sulle più recenti novità (di cui alcune esclusive).

Garanzia, spedizioni e cosa vuol dire Globale

Questi Redmi Note 10 Pro hanno garanzia ufficiale di due anni Europa fornita dalla stessa Xiaomi, oltre che 2 anni diretti dal rivenditore

Inoltre ci sono 14 giorni per il rimborso.

La spedizione dello smartphone venduto da magazzino Spagna avviene tramite corriere con consegna prevista in 2-5 giorni lavorativi (comprensiva della preparazione del pacco).

Lo smartphone è versione Globale, ovvero ha rom con supporto agli aggiornamenti OTA ufficiali, ha le applicazioni e i servizi Google, supporta il multilingua (italiano compreso), ha la banda 20 LTE 4G e il caricabatteria in confezione ha presa EU.

Le principali caratteristiche hardware del Redmi Note 10 Pro

Se non conoscete questo smartphone, questo è il riassunto delle sue principali caratteristiche:

Pannello DotDisplay AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 2400 x 1080 pixel, frequenza di aggiornamento a 120Hz, Frequenza di campionamento tattile di 240Hz, 1.200 nit di luminosità massima, HDR10 e protezione Gorilla Glass 5,

Dimensioni 164 x 76,5 x 8,1 mm per 192 grammi, scocca posteriore in vetro e certificazione IP53;

Processore Qualcomm Snapdragon 732G con GPU Adreno 618;

Ram con tecnologia LPDDR4X e memoria interna UFS 2.2 espandibile con MicroSD;

Quadrupla fotocamera posteriore: Primaria: 108MP, f/1.9, 2.1μm, 9-in-1 pixel binning Samsung ISOCELL HM2; Ultra-grandangolare: 8MP, f / 2.2, 118 ° FoV; Macro da 5 MP, f / 2.4 e Sensore di profondità da 2 MP, f / 2.4;

Fotocamera anteriore 16 MP, f / 2.45;

Doppio altoparlante stereo, jack da 3.5mm per le cuffie;

Connettività LTE 4G Dual sim, Wifi AC Dual Band, Bluetooth 5.1, porta ad infrarossi, sensore impronte digitali laterale, porta Usb Type C, chipset NFC;

Batteria da 5020 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo a 33W (qua la recensione dell’autonomia);

Sistema operativo Android 11 con MIUI 12.