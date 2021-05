Redmi Note 10 Ultra in arrivo: i primi dettagli tecnici

Xiaomi sarebbe vicina alla presentazione in Cina del nuovo Redmi Note 10 Ultra, la versione TOP della serie: ecco i primi dettagli tecnici che sono trapelati.

Ormai non possiamo farci nulla: Xiaomi ha la mania di sforare troppi dispositivi mobili per coprire in maniera capillare tutti i segmenti di mercato.

Oggi dalla Cina sono arrivate alcune immagini dal vivo di una prima commercializzazione del prossimo Redmi Note 10 Ultra (poi sparita dal sito).

Redmi Note 10 Ultra in arrivo in Cina: ecco i primi dettagli trapelati (rumors)

Il dispositivo dovrebbe rappresentare il meglio di tutta la gamma Note 10 di Redmi, con processore potenziato e comparto fotografico ancora migliorato.

Da quello che è trapelato il Redmi Note 10 Ultra monterebbe il chipset Mediatek Dimensity 1100 con processo produttivo a 6nm e pieno supporto alla connettività 5G.

Il display dovrebbe essere un’unità Amoled da 6.53 pollici di diagonale con frequenza di aggiornamento a 120Hz e risoluzione FHD+.

Prevista una batteria interna da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida va cavo a 33W e tre varianti di memoria:

6GB di ram e 128GB di rom ;

; 8GB di ram e 128GB di rom ;

; 8Gb di ram e 256GB di rom.

Dalle immagini non sappiamo quali cambiamenti ci saranno lato fotografico, non tanto per il sensore principale da 108MP ma per i sensori secondari: di solito l’aggettivo Ultra indica spesso un miglioramento anche lato multimediale.

Infine il prezzo di vendita in Cina.

Secondo quanto sappiamo dalla fonte il Redmi Note 10 Ultra versione base (6+128GB) dovrebbe avere un prezzo di listino in Cina di 1799 Yuan, ovvero 228 euro.

Ovviamente se il dispositivo sarà commercializzato anche in Europa, il prezzo di vendita sarà più elevato di almeno 60-80 euro.

Fonte: Via Twitter