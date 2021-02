Redmi Note 10 video e nuove immagini dal vivo: prezzo in India svelato

Lo Xiaomi Redmi Note 10 si mostra in nuove immagini dal vivo e in un video in anteprima: questo sarebbe il prezzo di vendita in India.

In data 4 marzo 2021 Xiaomi presenterà ufficialmente in India i nuovi dispositivi della gamma Redmi Note 10, che molto probabilmente arriveranno anche in Italia.

Saranno disponibili sulla carta tre nuovi smartphone: il Redmi Note 10 standard, il Note 10 Pro e un possibile Note 10 Pro Max.

Del modello 10 Pro vi abbiamo già fatto vedere alcune immagini render ufficiali.

Redmi Note 10 si mostra in un video in anteprima dal vivo: nuove immagini e presunto prezzo di vendita in India

Oggi però vi mostriamo un primo video che mostra in anteprima il Redmi Note 10, altre immagini dal vivo e infine alcuni dettagli sul prezzo di vendita in India.

Questo è il video dal vivo:

Redmi Note 10 in un primo video dal vivo! pic.twitter.com/SCIYrVkzOC — HWBrain (@hw_brain) February 25, 2021

Come potete notare voi stessi dal video vengono confermati i rumors delle notizie precedenti: quadrupla fotocamera posteriore, display piatto con forellino in alto al centro per la camera anteriore, tecnologia Amoled e risoluzione FHD+ (c’è l’Always On Display tra le opzioni che si vedono nel video).

Lo smartphone mostrato nel video presenta inoltre 128GB di memoria interna e funziona con il sistema operativo Android 11 personalizzato con MUI 12.

Sulla carta dovrebbe avere lo scanner per le impronte digitali sotto il display, dato che non lo intravediamo sulla scocca laterale o posteriore.

Non sappiamo ancora con precisione che tipo di chipset il Redmi Note 10 utilizzerà, ma l’informatore afferma che il telefono avrà un prezzo di listino in India pari a 17.000 rupie indiane.

Al cambio attuale 17.000 rupie indiane fanno circa 192 euro, ma in Europa il suo prezzo sarà sicuramente più elevato, magari intorno ai 250 euro per la versione base.

Per adesso non ci resta che aspettare tutti i dettagli quando ci sarà l’evento ufficiale il 4 marzo 2021.