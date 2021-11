Redmi Note 10S 6-128GB prezzo 189 euro spedizione Europa con Coupon Single Day 11.11

In offerta coupon Single Day 11.11, il Redmi Note 10S 6GB di ram e 128GB di rom con prezzo a 189 euro spedizione Europa inclusa: i dettagli.

Disponibile all’acquisto anche in Italia del nuovo dispositivo di fascia media con connettività 4G della famiglia Note 10 di Redmi.

Stiamo parlando del Redmi Note 10S che in Italia è proposto nella versione 6-128GB ad un prezzo di listino ufficiale di 279,90 euro (salvo promo)

Redmi Note 10S Globale 6-128GB in offerta coupon Single Day 11.11 e spedizione Europa

Aggiornamento del 11 novembre 2021: offerta Gshopper store ufficiale (già rivenditore Ebay e Amazon) con sconto coupon Single Day 11.11 e spedizione Europa.

Il Redmi Note 10S Globale 6-128GB, colore Grigio, è acquistabile al prezzo di 189,99 euro (spedizione inclusa) utilizzando il codice coupon 71E2627C89 e seguendo questo LINK.

Il codice coupon va applicato nella sezione checkout del sito Gshopper, la pagina prima dell’effettivo pagamento, come da esempio per PC Desktop:

Rispetto al modello Note 10 di Redmi, la variante 10s offre una fotocamera principale migliore, un processore più potente (soprattutto lato Gaming), più Ram e ha il chipset NFC.

E’ stato anche il primo della serie con interfaccia MIUI 12.5.

Dettagli su spedizioni e disponibilità, garanzia e cosa vuol dire smartphone Globale?

Il Note 10S venduto ha garanzia ufficiale di due anni Europa fornita dalla stessa Xiaomi.

La spedizione da magazzino Spagna ha consegna stimata in 7-9 giorni lavorativi dal pagamento dell’ordine comprensivo della preparazione del pacco (controllate sempre i tempi di consegna stimati).

Lo smartphone è globale, ovvero ha rom uguale a quella Europa con supporto agli aggiornamenti OTA ufficiali, ha le applicazioni e i servizi Google, supporta il multilingua (italiano compreso), la ha banda 20 LTE 4G e il caricabatteria in confezione ha presa EU.

Le principali caratteristiche hardware del Redmi Note 10S

Non conoscete i dettagli tecnici dei questo dispositivo? Ecco un riassunto

Schermo

DotDisplay AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione 2400 x 1080 pixel

Frequenza di campionamento tattile di 180Hz

4.500.000: 1 rapporto di contrasto

1.100 nit di luminosità massima

Copertura DCI-P3 al 100%

Protezione Corning Gorilla Glass 3

Processore Octa-Core Mediatek Helio G95 (processo produttivo a 12nm) con GPU Mali-G76 MC4 per Gaming.

LPDDR4x da 6-8 GB + UFS 2.2 da 64-128GB;

Espandibile fino a 512 GB (slot per scheda microSD dedicato)

Primaria: da 64MP, f / 1.79, 0.7μm, PDAF

Ultra-grandangolare: 8MP, f / 2.2, 118 ° FoV

Macro da 2 MP, f / 2.4

Sensore di profondità da 2 MP, f / 2.4

: 13 MP, f / 2.45 Audio

Doppio altoparlante stereo

Certificazione Hi-Res Audio

Doppia SIM (4G)

Wifi AC dual Band

Bluetooth 5.1

USB di tipo C.

Jack per cuffie da 3,5 m

Scanner di impronte digitali montato lateralmente

Porta ad infrarossi e Chipset NFC

5.000 mAh

Ricarica rapida cablata da 33 W.

Caricabatteria da 33W incluso

160,46 x 74,5 x 8,29 mm per 178,8 g

Scocca certificata IP53 a prova di schizzi

Motore a vibrazione lineare asse Z.